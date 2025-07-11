Lo swing della libertà

Negli anni ha cambiato pelle, reinventandosi nel segno dello swing e del jazz. Eppure, a 42 anni e con 7 album all’attivo, Simona Molinari non rinnega qualche vecchia abitudine, naturalmente legata alla sua passione più grande, la musica. "Mi chiudo in un armadio e provo. Mi piace sperimentare", spiega come se fosse la cosa più semplice del mondo. E forse lo è, almeno ripercorrendo i mattoncini di una carriera costruita navigando verso lidi diversi. Perché per Molinari la musica, che l’ha portata ad avere collaborazioni con star internazionali come Andrea Bocelli fino a Al Jarreau, Gilberto Gil, Paolo Fresu e Ornella Vanoni, fa tutt’uno con il teatro.

Il suo ultimo suo spettacolo, ’La donna è mobile’, che prende spunto dalla memorabile aria del Rigoletto di Giuseppe Verdi, è un viaggio teatral-musicale che racconta alcune grandi figure femminili attraverso la letteratura. Scritto dalla stessa artista assieme alla giornalista e autrice Simona Orlando, lo spettacolo andrà avanti per l’intera estate (18 luglio Ancona, 25 luglio Piacenza, 10 agosto Agerola, 13 agosto Selinunte (Tp), 2 settembre a Cosenza, 21 settembre Cagliari, 9 ottobre Treviso, Milano Bluenote il 10, l’11 e 12 ottobre, con doppio set) e prevede molteplici livelli di lettura. Ogni brano è una chiave d’accesso all’universo di una donna che si narra attraverso la musica. Si va da Natalia Ginzburg a Mary Shelley, da Dorothy Parker a George Eliot, Tra le donne omaggiate troviamo poi Nina Simone, Betty Jean Newsome, Mina, Anna Magnani, Billie Eilish, Violeta Parra e Mercedes Sosa. Proprio a quest’ultima Molinari ha dedicato il suo ultimo album Hasta siempre Mercedes, ispirato allo spettacolo teatrale El Pelusa y La Negra, una storia cantata su Mercedes Sosa e Diego Maradona, creata dal poeta, drammaturgo, sceneggiatore e regista Cosimo Damiano Damato.

Partiamo da ’La donna è mobile’. Cosa l’ha spinta a esplorare l’anima di alcune grandi figure femminili in uno spettacolo teatrale e musicale?

"Molte volte mi è stato fatto notare che sono poche le donne che scrivono o che compongono, come se questo fosse un fatto naturale. E invece non lo è. Per questo ho deciso di seguire il percorso di alcune grandi artiste che si sono fatte strada in un mondo di uomini. Ne è venuto fuori un racconto sull’emancipazione femminile attraverso la musica e le arti. E tuttavia, il mio è uno spettacolo femminile, non femminista".

Ovvero?

"Voglio rivolgermi anzitutto alle donne, affinché queste prendano coscienza dei loro diritti. Se una donna ha delle pulsioni, dei sogni, dei desideri, deve seguirli, anche in un mondo ancora pieno di interlocutori uomini".

C’è ancora molto da fare, insomma…

"Direi di sì, anche se i social hanno contribuito a cancellare molti filtri. Ora per una donna è più facile accedere a un certo tipo di pubblico, per fortuna".

Quanto è cambiata negli anni?

"Moltissimo. Inizialmente la mia immagine era filtrata da altri, non mi apparteneva. La mia vera rivoluzione è stata cominciare scrivere. E l’ho fatto in un mondo in cui pochissime donne ancora lo facevano. Esprimere il mio punto di vista su un foglio è stato l’inizio di un percorso che mi ha resa ciò che sono".

C’è un momento in cui tutto è iniziato?

"È successo qualcosa intorno ai 25 anni. Volevo fare la cantante, ma anche raccontare delle cose a un pubblico. Così è nata Egocentrica, che ho portato anche a Sanremo. Tra l’altro, in quella canzone raccontavo anche, sebbene in maniera nascosta, un certo disagio femminile, rappresentando, soprattutto nella prima strofa, l’unico ruolo della donna secondo me allora consentito. Poi mi sono svelata lentamente nelle strofe successive".

Chi è Simona Molinari?

"Un’artista quarantenne che si sente libera. Anzitutto con se stessa".

Cosa vuol dire oggi cimentarsi con il jazz e lo swing?

"Il jazz e lo swing mi fanno sentire me stessa a tutti gli effetti, ma sono anche una scelta politica, di libertà; poi mi piace mischiarlo con l’elettronica e non avere etichette, al limite lo chiamo” pop-jazz” ma una cosa è chiara: non cerco la popolarità a tutti i costi".

E la musica cos’è per lei?

"Una maestra di vita. Una cura, una madre, sicuramente la mia prima grande storia d’amore. Chissà, un giorno potrei anche raccontarla in un libro. Sarà il mio Zibaldone (ride)".