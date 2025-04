Ecco ’Un ballo in maschera’. Cast d’eccezione

La passione amorosa, la politica e il sentimento patriottico, l’amicizia, il tradimento. Nella trama di ’Un ballo in maschera’ sembra esserci la sintesi di tutta l’opera di Giuseppe Verdi. Capolavoro eccelso e contrastato (al debutto, nel 1859, dovette pure scontrarsi con la censura), rappresenta una sfida per i grandi cantanti, soprattutto nelle tre figure centrali, il conte Riccardo, governatore di Boston, che ama segretamente Amelia, moglie di Renato, suo segretario, e che verrà ucciso per mano dei congiurati aiutati proprio dal suo amico.

Un cast di primo piano porterà in scena il ’Ballo’ verdiano al teatro Comunale Nouveau di Bologna, da domenica 13 aprile (ore 18) fino a sabato 19, con il tenore Fabio Sartori nei panni di Riccardo, accanto al soprano Maria Teresa Leva e al baritono di origini mongole Amartuvshin Enkhbat, al suo debutto a Bologna. Con loro il mezzosoprano Silvia Beltrami che interpreterà la maga Ulrica, e il soprano Silvia Spessot ‘en travesti’ come paggio Oscar: i cantanti si alterneranno nel cast anche con Matteo Lippi e Sebastian Catana. Sul podio il maestro Riccardo Frizza.

L’allestimento ha debuttato a Busseto per il 24° Festival Verdi e porta la firma del regista Daniele Menghini: "Tutto lo spettacolo – spiega – ha un impianto visivo che nasce da un profondo ascolto di tutta la gamma di colori della sua partitura. E la festa è il dispositivo che abbiamo fatto esplodere e che va a permeare tutta l’opera".

Gli appuntamenti con il teatro non mancano di certo anche in questo mese di aprile. Dopo quello di Bologna, vediamo insieme anche gli altri in programma. Domani sera al teatro Regio di Parma si assisterà all’ultima replica de ’La Bohème’ di Puccini, nel nuovo allestimento (con la regia di Marialuisa Bafunno) che trasporta ai giorni nostri la struggente storia d’amore fra Mimì e Rodolfo.

Giovane e brillante anche il direttore, il maestro Riccardo Bisatti, 24 anni, e tutto il cast, con Roberta Mantegna, Atalla Ayan, Alessandro Luongo, Roberto Lorenzi. Si ammanta della musica di Puccini anche il teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, dove domani sera replicherà ’Madama Butterfly’ con la splendida Vittoria Yeo nel ruolo di Cio Cio San: con lei in scena Matteo Roma (Pinkerton), Danbi Lee (Suzuki) e Sergio Vitale (Sharpless).

Al Teatro Municipale di Piacenza, stasera e domenica le atmosfere incantate del ’Flauto Magico’ di Mozart nell’allestimento (regia di Marco Bellussi) coprodotto con Ferrara: Papageno è Gianluca Failla, la Regina della Notte è Claudia Urru, dirige il maestro Massimo Raccanelli.

E al ‘Valli’ di Reggio Emilia, da stasera a domenica il musical ’Piccole donne’, dal romanzo di Louise May Alcott, con la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini.