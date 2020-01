La top 10 delle città con le case più costose

Per una famiglia della classe media di Hong Kong o di Vancouver. L'annuale studio International Housing Affordability Survey, redatto da Demographia, ha analizzato i mercati immobiliari di 309 città in giro per il mondo per valutareper un nucleo famigliare con un reddito medio.A livello di nazione,sono gli Stati Uniti e a seguire Canada, Singapore, Regno Unito e Irlanda, mentre quelli di Australia, Nuova Zelanda e Cina. L'Italia non rientra fra i paesi presi in esame.La classifica è basata su uno standard internazionale, e di immediata comprensione, chiamato "multiplo medio", che si ottiene dividendo. Un mercato immobiliare è considerato accessibile quando il valore è 3 o minore (ossia quando le case costano tre volte più di quanto in media guadagna una famiglia). Da 3,1 a 4 è "moderatamente inaccessibile", da 4,1 a 5 "seriamente inaccessibile", oltre il 5,1 "gravemente inaccessibile".Secondo la ricerca, la situazione è particolarmente pesante a Hong Kong, con un punteggio di 20,8: significa che in media i prezzi delle casein un anno. Un esempio per capire l'entità di questo dato: poniamo che il reddito medio sia di 60mila euro, una casa può arrivare a costare 1,2 milioni di euro.A seguire, le città più costose sono; in Europa la più dispendiosa è Londra con 8,2.Qui potete scaricare lo studio di Demographia 1. Hong Kong – 20,82. Vancouver – 11,93. Sydney – 114. Melbourne – 9,55. Los Angeles – 96. Toronto – 8,66. Auckland – 8,68. San Jose – 8,59. San Francisco – 8,410. Londra – 8,2Leggi anche: