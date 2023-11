Cucina Botanica: chi è Carlotta Perego. L’influencer delle ricette vegetali

Roma, 25 novembre 2023 – Da novembre, Food Network Italia ha accolto nel suo già ricco cast di personalità del mondo food anche Carlotta Perego, nota influencer fondatrice del progetto "Cucina Botanica", diventato un vero e proprio punto di riferimento di tutti gli appassionati dell’affascinante universo vegano. Con oltre un milione di follower su Instagram, Carlotta Perego spiega in televisione le sue ricette incentrate sulla cucina vegetale, presentando il primo programma italiano interamente dedicato a questo stile culinario. Dopo quasi un anno di lavoro, l'influencer condividerà da questo momento in poi l'entusiasmo per le sue preparazioni, facilmente riproducibili con ingredienti comuni e veloci da preparare e ovviamente molto gustose.

Chi è Carlotta Perego alias Cucina Botanica

Originaria di Monza, Carlotta Perego è una figura poliedrica nel mondo della cucina vegetale e del web in generale. Dopo aver lavorato per qualche tempo nel settore della moda, l’imprenditrice ha deciso di intraprendere una nuova vita dedicandosi anima e corpo alla cucina vegana. Il suo impegno nel diffondere la consapevolezza su una cucina vegetale è emerso attraverso un lavoro congiunto che ha incluso il suo blog, il suo profilo Instagram e il canale YouTube di "Cucina Botanica". Dopo un periodo di studio a Los Angeles, durante il quale si è specializzata in cucina vegetale e nutrizione (lavorando per Plantlab), l’influencer è tornata in Italia per condividere la sua passione con un pubblico che cresce di giorno in giorno.

Tedx l’ha chiamata tra i suoi speaker per parlare del tema a lei più caro, Forbes l'ha inserita tra i 100 Under30 leader del futuro, e la sua influenza nel campo culinario è ormai evidente anche attraverso pubblicazioni e progetti vari. Nel suo annuncio social riguardo "L'Orto di Carlotta", Perego ha scritto: “Se il programma avrà un alto riscontro, questo progetto potrà ampliarsi ancora di più in futuro”. Il suo successo è inarrestabile anche in libreria: Carlotta Perego ha infatti pubblicato ad oggi tre libri: ‘Cucina Botanica’, ‘Cucina Botanica. Vegetale, facile e veloce’ e ‘Vegetale insieme: le ricette di Cucina Botanica da condividere’, tutti saliti immediatamente in vetta alle classifiche dei libri di cucina, con ben 250.000 copie vendute in Italia. Impressionanti anche i suoi numeri sui social: ad oggi Carlotta Perego vanta oltre 1 milione di follower su Instagram e oltre 547.000 su Youtube. E la sua scalata sembra essere, tra l’altro, appena cominciata.

