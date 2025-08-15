Pianeta vendemmia. Esperienze immersive nel cuore della natura

Il tempo della vendemmia è vicino e Buglioni propone un’occasione unica per viverla da protagonisti tra i filari. Dal 5 al 28 settembre, ogni fine settimana, la cantina di S.Pietro in Cariano (Verona) aprirà le porte con due esperienze immersive nel cuore della Valpolicella: Harvest Dirty Dancing e The Breakfast Club, proposte che consentiranno di provare in prima persona la gioia e la fatica di raccogliere i grappoli, ma anche di sentire il profumo dell’uva matura che riempie l’aria, di fotografare il paesaggio e di confrontarsi con chi lavora ogni giorno tra le vigne.

Finita la raccolta, si potrà prendere parte alla visita del fruttaio, lo spazio dove l’uva riposa per alcuni mesi disidratandosi in modo da concentrare zuccheri e aromi prima della vinificazione (ma anche perdendo fino al 35- 40% del suo peso). Questa è la tecnica che rende unici l’Amarone e il Recioto della Valpolicella.

Al termine della visita, l’esperienza si conclude a tavola, scegliendo tra due formule:

The Breakfast Club (49 euro a pax) – che prevede il meritato momento di relax in Dimora Buglioni con un picnic a base di soppressa prodotta da Buglioni, formaggio, pane, olio extravergine di oliva Buglioni e una bottiglia (ogni due persone) a scelta tra Il Disperato Bianco Trevenezie IGT, La Sdraio Rosé de Noir Chiaretto di Bardolino DOC, Il Contrabbandiere Bardolino DOC, Il Vigliacco Brut Rosé o Lo Spudorato Brut – e Harvest Dirty Dancing (99 euro a pax).

I posti sono limitati, si prenota direttamente sul sito web dell’azienda www.buglioni.it/vendemmia