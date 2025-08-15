Europa-Park spegne 50 candeline. Tantissimi eventi fino a ottobre

Cinquant’anni di emozioni e adrenalina per il più grande parco divertimenti della Germania. Fino a ottobre nella cornice di Europa-Park (siamo non distanti da Friburgo) tantissime le feste nei quartieri tematici europei che daranno l’opportunità ai visitatori di conoscere più da vicino le tradizioni tipiche dei rispettivi Paesi. Il 23 agosto, il parco festeggia i dieci anni dello Junior Club con spettacoli dal vivo e affascinanti show fino alle 24. Anche Rulantica sarà aperta fino a mezzanotte oggi e domani. Per avere un pizzico di refrigerio nelle giornate calde, ad attendere grandi e piccini ci sono le montagne russe acquatiche come ’Poseidon’ e ’Atlantica SuperSplash’ e le sue più di 100 attrazioni.

Si può anche soggiornare all’Europa-Park Resort è ciò significa vivere un’esperienza unica. I sei hotel tematici 4 stelle superior offrono design e atmosfere suggestive: Krønasår – The Museum-Hotel; Bell Rock; Colosseo; Santa Isabel; Castillo Alcazar; El Andaluz. Per chi cerca qualcosa di più avventuroso, Silver Lake City propone sistemazioni originali in tende Tipi, carri coperti e case in tronchi in stile Far West. Ogni altra info su www.europapark.de/it