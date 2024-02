Crisi Ferragni-Fedez, l’insolito silenzio (assordante) carico di dubbi e domande

Roma, 22 febbraio 2024 – Tutto è iniziato con un cane e un papillon, questo lo sanno tutti: lui aveva cantato in un suo brano con JAx, ‘Vorrei ma non posto’ del collare glitterato del cucciolo, lei aveva pubblicato sui suoi social il video di quel brano, lui aveva risposto su TikTok e via così per anni e anni, minuto per minuto, tutto - tutto: felicità e dolori, nascite di figli e malattie, moda e musica, lussi e beneficenze, trionfi e mea culpa - a favore di telefonini e telecamere, tutto in diretta bypassando ogni altro mass media, gestendo se stessi in prima persona e in questo modo lanciando nel nostro Paese un nuovo modello di comunicazione a lungo vincente, anzi di più: colossale, un impero da milioni di fan (follower).. Ma ora che Dagospia lancia la bomba della separazione, silenzio.

Secondo il sito Fedez se ne sarebbe andato di casa domenica 18 febbraio dopo un anno di crisi, iniziato con la partecipazione a Sanremo 2023 di Chiara Ferragni. E sempre secondo il sito di gossip, la coppia si era ravvicinata nel momento in cui il cantante aveva affrontato la sua battaglia contro il tumore al pancreas. Quando invece è stata lei a finire nel tritacarne mediatico, Fedez le ha rinfacciato che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari.

Una coppia che da sempre vive online condividendo ogni minimo dettaglio con i fan, come è possibile che non aggiorni i tanti seguaci sulla situazione sentimentale? Difficile capire cosa stia accadendo alla coppia da milioni di follower. Da un lato, infatti, sul profilo di Fedez si trovano solo stories di ‘lavoro’. L’ultimo post è del 28 gennaio con lui che porta il cane Paloma a casa Donatella Versace. E a proposito di animali a quattro zampe, anche per l’ultimo saluto a Matilda (la canina di Chiara diventata poi parte integrante della famiglia) c’è stato ‘funerale’ social. Adesso, invece, nessun accenno alla rottura.

Vero, però, che sul profilo di lui, l’ultima foto insieme è un selfie abbracciati allo specchio, mezzi nudi, che risale al 10 dicembre 2023. Preistoria per chi vive perennemente connesso. “Noi” e un cuore rosso la didascalia del ricordo della vacanza a Sant Moritz di cui non c’è traccia sul profilo di lei. Lo stesso giorno, altre foto e una dida che recita “A beautiful Saturday night”. Da allora nessuna foto con il marito (ma tante con i figlioletti) per l’imprenditrice digitale che negli ultimi tempi ha rallentato l’attività social per via dei ‘problemi’ con la beneficenza.

Possibile che anche a casa Ferragnez sia arrivato il detto ‘i panni sporchi si lavano in famiglia’?. Forse anche se appare molto strano rispetto alla strategia di comunicazione adottata da Chiara e Federico negli ultimi anni. Fino a oggi i due hanno reso partecipe il loro pubblico (e non solo) di tutto (lavoro, privato, contenziosi), prima tramite i social e poi con la serie tv: dalle litigate alle sedute dallo psicologo, dalle crisi (di lei) di non essere all’altezza ai gravi problemi di salute di lui. Tutto è passato attraverso ‘copertine patinate’ (foto, post, dirette tv e social) come un grande romanzo a puntate. In diretta la proposta di matrimonio all’Arena di Verona, in diretta le nozze da favola a Noto il primo settembre 2018, in diretta le nascite dei figli. E, ancora, l’operazione al pancreas, l’uso di diversi psicofarmaci, la depressione di Fedez: anche i momenti molto privati condivisi con i fan. E allora questo silenzio è assordante e pure carico di dubbi e domande. Se è vero che la fine di un matrimonio è sempre un momento doloroso, anche nel caso di due genitori giovani e belli, e quindi merita di essere vissuto in privato, qualche sospetto su un possibile capitolo tre della serie Ferragnez non è proprio fuori luogo