Ferragni-Fedez, quella proposta di matrimonio in diretta che spopolò sul web. Il video

Milano, 22 febbraio 2024 – In principio fu la proposta di matrimonio all’Arena di Verona. Mentre gli insistenti rumors di crisi tra Ferragni e Fedez occupano i siti, è facile tornare con la mente alla sera in cui il rapper chiese a Chiara di sposarlo. Lo fece in diretta, al concerto con J Ax, trasmesso live da Rtl 102.5.

Era il 7 maggio del 2017, l’influencer e Fedez stavano insieme dall’autunno. A un certo punto del concerto, lui chiama Chiara sul palco. E le dedica una canzone. “Non servono anelli per tenerci insieme. Ma per chiederti questo forse sì”. Tira fuori una scatoletta scura, s’inginocchia ed estrae il monile. Tra le lacrime lei risponde sì e la platea esplode in un boato. Sono relativamente poche le persone che hanno assistito alla scena in diretta, ma sono poche anche quelle che non l’hanno rivista sui social il giorno dopo. Considerato solo il canale YouTube di Fedez, il filmato è stato visualizzato da oltre 4 milioni di persone.

E così un momento solitamente intimo diventa dominio dell’Italia intera, instagrammato, condiviso e ricondiviso, come sempre sarà nella vita di coppia dei Ferragnez da quel giorno in poi. Fino ad oggi almeno. Al momento tutto tace dagli account dei diretti interessanti. Ma, se le indiscrezioni di una separazione, saranno confermati ci aspettiamo almeno un video, un messaggio scritto, e poi anche un’ospitata tv per parlare del perché e come i due sono arrivati a rompere. In questi sette anni insieme i Ferragnez hanno condiviso tutto, il matrimonio, le gravidanze, i parti, anche la minima smorfietta dei bimbi, fino alla malattia di Fedez, la crisi dopo il Sanremo di Chiara, fino ai guai giudiziari di lei. Anche l’eventuale divorzio, sarà sicuramente cosa pubblica.