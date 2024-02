Dalla proposta di matrimonio all'arena di Verona alla crisi di oggi. I Ferragnez: la storia più seguita del web

Milano, 22 febbraio 2024 – L’influencer, modella, imprenditrice digitale di Cremona e il rapper milanese sono uniti dal 2016, e formano una delle coppie più gettonati di sempre. Ecco quando è iniziata la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez, come si sono conosciuti fino al matrimonio nel 2018. Ecco tutte le tappe della storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez.

Due anni separano Chiara Ferragni e Fedez. L’imprenditrice digitale, influencer e modella è nata a Cremona il 7 maggio del 1987. Federico Leonardo Lucia (Fedez), rapper, giudice storico di X Factor è di due anni più piccolo rispetto a Chiara. Fedez è nato a Milano il 15 ottobre del 1989. I figli Leone e Vittoria sono invece nati rispettivamente il 19 marzo 2018 e il 23 marzo 2021. I Ferragnez, nome con cui i fan hanno battezzato la coppia Ferragni-Fedez, subito dopo la loro unione è diventato un marchio di fabbrica.

Imprenditrice digitale e influencer lei, rapper e produttore discografico lui si sono conosciuti nel 2016 e, tra alti e i bassi, come raccontato dalla coppia nella docuserie Amazon del 2021, non si sono più lasciati, dando vita a una delle storie d’amore più invidiate e chiacchierate di sempre. Seguiti da milioni di utenti su Instagram, condividono con i follower ogni aspetto della loro vita, compresi i figli Leone e Vittoria e il loro splendido appartamento milanese a Citylife. A raccontare il loro primo incontro, ci hanno pensato i due innamorati con un video pubblicato sul social TikTok ad agosto 2022.

I due si sono incontrati per la prima volta a dicembre del 2015, quando alcuni amici in comune hanno deciso di introdurli alle presentazioni con l’idea di un progetto insieme. All’epoca entrambi fidanzati, vivevano lei a Los Angeles con il suo storico compagno Riccardo Pozzoli, lui a Milano insieme all’influencer Giulia Valentina. Un incontro come molti altri se non fosse che Fedez, nel 2016, cita Chiara Ferragni nel brano “Vorrei ma non posto”, incisa con J-Ax che fa così: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”. Lei pubblica sui social un breve video in cui canta il ritornello, Fedez lo vede e posta un video divertente su Snapchat in cui dice ‘Chiara limoniamo'.

I due decidono di rivedersi. “Io tornavo da Los Angeles. Non ci eravamo sentiti per tutta l’estate. Però il giorno in cui io stavo tornando lui mi ha scritto “Ferragni, mi devi una cena”, ha raccontato Chiara Ferragni su TikTok. “Io gli ho detto di sì”. Un’improvvisa malattia del rapper, contratta dopo una missione con Unicef ha impedito a entrambi di avvicinarsi come avrebbero desiderato per diversi giorni: “Abbiamo fatto questa settimana durante la Fashion Week in cui Fede veniva in camera mia, tutte le notti, e stavamo delle ore a parlare senza neanche poterci sfiorare” ha dichiarato l’influencer. Da quel momento Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto coppia fissa in pubblico come in privato sino alla decisione del grande passo.

Fedez e Ferragni in Sicilia, alla vigilia del matrimonio (Ansa)

Dopo la proposta arrivata il 6 maggio 2017, dopo essersi esibito davanti al pubblico dell'Arena di Verona, il rapper ha chiamato sul palco Chiara, si è inginocchiato e ha detto: "Non servono anelli per tenerci insieme, ma per quello che sto per chiederti forse sì". Lei, commossa, ha detto sì. Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati a Noto, in Sicilia, l’1 settembre del 2018, alcuni mesi dopo aver dato il benvenuto al loro primo figlio Leone, arrivato a marzo. Il matrimonio più social di sempre, seguito da milioni di fan nel mondo. Una cerimonia culminata con una grande festa alla Dimora delle Balze, un elegante castello del 1800, tra fuochi d’artificio e luna park. Leone Lucia, il primogenito della coppia è nato il 20 marzo 2018, al Cedars- Sinai Medical Center di Los Angeles. Mentre Vittoria Lucia è nata il 23 marzo 2021, questa volta a Milano. Entrambi portano il cognome di entrambi i genitori.

Il matrimonio il 1° settembre del 2018. Leone Lucia aveva 5 mesi (Ansa)

I Ferragnez è diventa una serie tv, uscita sulla piattaforma Amazon Prime nel dicembre 2021. Un racconto inedito, diviso in 8 episodi, della loro storia d’amore, senza tralasciare le crisi passeggere affrontate dalla coppia, passando anche con le sedute dallo psicologo. La seconda stagione uscita nel 2023, dopo il Festival di Sanremo che ha visto Chiara Ferragni come co-conduttrice.ù

La docuserie The Ferragnez in due stagioni (Dire)

La scoperta della malattia, per Fedez, è arrivata quasi per caso: si era recato a fare un esame generale quando un dottore, che passava di lì, si è accorto che qualcosa non andava nelle radiografie. Poco dopo, nel marzo 2022, Fedez annuncia pubblicamente di essersi sottoposto a una delicata operazione chirurgica per rimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas. Chiara in quel periodo non l'ha lasciato solo nemmeno un attimo. "É andato bene, spero sarà solo un brutto ricordo", scriveva sui social dopo l'operazione.

La crisi tra i due inizia durante e prosegue dopo Sanremo dello scorso anno. Lo scorso febbraio erano uscite le prime voci che parlavano di una crisi tra i due. Poi Fedez aveva smentito tutto sui social con questa frase: “Tu la mia calamita, io la tua calamità”, che poi aveva cancellato. Diversi i segnali che hanno preoccupato i fan nei giorni scorsi: a partire dalla scomparsa dell’anello nuziale sul dito dell’influencer. Sulla fine della relazione potrebbero aver pesato i recenti problemi giudiziari di Ferragni. Il rapper domenica 18 febbraio avrebbe lasciato la casa dove vivevano.