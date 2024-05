Profumo di Turchia a Cannes: arrivano le dive di Istanbul (e dintorni)

Cannes, 18 maggio 2024 – Profumo di spezie sulla Croisette. Per la 77a edizione del Festival di Cannes, al Grand Théâtre Lumière, nella lista degli invitati ci sono anche Hande Erçel e Birce Akalay, due vere dive della scena turca amatissime in tutto il mondo.

Hande Erçel, rinomata per le sue performance accattivanti e la sua abilità come modella, farà la sua seconda apparizione consecutiva al festival, ospite della griffe Pomellato. L’ attrice turca, adorata nel mondo arabo e incoronata Miss Turchia nel 2012, continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo soprattutto con la fortunata dizi (telenovela) “Chi bussa alla mia porta” girata con Kerem Bursi, divenuta un vero fenomeno in Spagna.

Birce Akalay, dal canto suo, è un’attrice illustre celebrata per il suo ruolo nella serie turca Netflix “Il volo degli uccelli” (in Italiano battezzato “Ambizione” che è arrivato fra i primi posti nel rating mondiale). La presenza di Akalay aggiunge ulteriore fascino al festival, evidenziando la crescente influenza del cinema turco sulla scena internazionale. L’attrice e insegnante di drammaturgia è ospite di Bmw.

La loro presenza a Cannes riafferma il loro status di star di fama internazionale e apre le porte alla prolifica cinematografia di Istanbul e dintorni.