Chiara Ferragni ospite da Fazio: parlerà anche di Fedez?

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? La coppia più discussa e con il maggior numero di follower d'Italia sui social network si sta davvero separando? La verità vera e incontrovertibile non si saprà probabilmente mai, ma di sicuro una verità domenica 3 marzo sarà diffusa coram populo: quella di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale sarà infatti ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul canale Nove.

Detto che delle vicende giudiziarie in corso non potrà probabilmente parlare visto il riserbo che situazioni del genere richiedono, anche dal punto di vista strettamente legale, è molto probabile che Chiara Ferragni possa raccontare quello che sta succedendo con il marito Federico Lucia. L'annuncio ufficiale della sua partecipazione al programma televisivo condotto da Fabio Fazio arriva a distanza di poche ore dalla diffusione della notizia della presunta fine della relazione con Fedez. Un caso? Probabilmente no, visto che la comunicazione per Chiara Ferragni, Fedez e i rispettivi entourage è sempre stato un tema particolarmente caldo.

E forse è proprio per evitare di commettere un nuovo "errore di comunicazione" - come la stessa imprenditrice digitale aveva definito il caso Balocco - che lo staff di Chiara Ferragni – rinnovato rispetto a quello dei mesi precedenti - è corso ai ripari: questa volta sarà direttamente lei a parlare e a raccontare la propria verità. Bisognerà aspettare ancora una decina di giorni, visto che la sua intervista con Fabio Fazio andrà in onda domenica 3 marzo, ma i fan già non vedono l'ora.

Fedez era già stato alla corte di Fabio Fazio qualche mese fa e lì aveva parlato delle proprie battaglie, compresa quella sulla maggiore attenzione alla salute mentale degli italiani da parte del Governo. Di cosa parlerà Chiara Ferragni? Impossibile che possa riuscire a dribblare domande sul proprio matrimonio. Più probabile, invece, che utilizzi questa occasione per dire finalmente la propria sulle vicende delle quali è protagonista in questo periodo evitando altre “macchie” comunicative.