Corona non si sposa: l’ex re dei paparazzi smentisce le nozze con Giacomo Urtis

Milano, 22 agosto 2023 - Il matrimonio tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis non ci sarà. A smentire la notizia, diffusa ieri da Dagospia, è l'ex re dei paparazzi. Ovviamente lo fa a modo suo: nessuna comunicazione diretta, ma una storia su Instagram in cui mette insieme una serie di provocazioni. "Sì, ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero…", scrive Corona ironicamente. Poi continua: "Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato".

Insomma, non ci sarebbe nulla di vero nelle indiscrezioni relative alla proposta di matrimonio fatta al chirurgo estetico, che a Dagospia avrebbe detto: "Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business…". Nei mesi scorsi sia Corona che Urtis avevano rilasciato dichiarazioni circa il loro stretto rapporto, ma non al punto di far intendere che "nel prossimo anno" sarebbero convolati a nozze. Da tempo, peraltro, Fabrizio Corona è fidanzato con Sara Barbieri, classe 2000, 26 anni in meno di lui. L'ex re dei paparazzi e la modella convivono insieme a Milano.