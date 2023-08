Fabrizio Corona e Giacomo Urtis presto sposi? “Matrimonio il prossimo anno”

Roma, 21 agosto 2023 - Matrimonio in vista per Fabrizio Corona? Pare proprio di sì. E il fortunato che convolerà a nozze con l'ex re dei paparazzi è il chirurgo estetico Giacomo Urtis. Ad annunciarlo è Dagospia, a cui lo stesso medico dei vip ha confidato: "Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business…". Secondo quanto raccontato da Jenny (come adesso preferisce farsi chiamare Urtis), a fare la proposta sarebbe stato proprio Corona. Il sito spiega anche che la cerimonia nuziale è "in agenda il prossimo anno", ma qualcuno già avanza dubbi sul fatto che si tratti di una trovata pubblicitaria. Al momento a testimoniare la vicinanza di due c'è un video che li ritrae mentre sfrecciano veloci in moto, con il chirurgo che grida "Amore mioo!".

Nei mesi scorsi i due protagonisti di questa storia (d'amore) hanno fatto parlare di loro per alcune dichiarazioni rilasciate l'uno in merito all'altro. "Sicuramente ero invaghito di Fabrizio Corona – ha detto il chirurgo ospite a 'Belve' –. Un ibrido tra amore e amicizia, nessuna competizione con Belen o Nina Moric perché quello che c'era tra me e Fabrizio era una cosa a parte". E, incalzato da Francesca Fagnani, che gli chiedeva se tra i due il rapporto fosse sfociato in qualcosa di fisico, Urtis ha risposto: "Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma… cose nostre. Ora ci sentiamo ancora tutti i giorni".

Non da meno le affermazioni di Fabrizio Corona, che al ‘Peppy Night’ di Peppe Iodice aveva replicato: "Di serio non c'è stato nulla. Un assaggio? Assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista".