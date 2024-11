Contrast make-up theory, il nuovo trend beauty che spopola su TikTok

Il make-up, oltre a regalare un aspetto più bello e a volte pure originale e creativo, ha anche la funzione di esaltare i propri punti di forza, attenuare quelli che piacciono meno e, più in generale, valorizzare la propria pelle attraverso un uso intelligente dei cosmetici. Ciò che conta, in effetti, è il modo corretto di applicare i prodotti, creando un trucco naturale e armonioso, senza contrasti troppo netti che rischino di creare un anti-estetico e pesante effetto maschera o un risultato disomogeneo. Proprio dall’esigenza di ottenere un make-up che si sposi perfettamente alle proprie caratteristiche naturali è nato un nuovo trend beauty, il contrast make-up. Questa tendenza – diventata virale su TikTok, con oltre 11,1 milioni di visualizzazioni – sta conquistando consumatrici sempre più appassionate e si basa sull’idea di mettere in risalto le proprie peculiarità grazie a un utilizzo mirato dei prodotti cosmetici.

Cos’è il contrast make-up

Ideata dalla make-up artist francese Aliénor, la tecnica del contrast make-up incoraggia a scegliere i prodotti in base alle tonalità naturali di pelle, occhi e capelli, trovando le sfumature che meglio valorizzano ogni viso. Quante volte capita di comprare un rossetto che lì per lì sembra perfetto, per poi scoprire che non dona affatto al proprio viso? Oppure un ombretto che spegne lo sguardo invece di illuminarlo? Il più delle volte il problema non è nell’applicazione, ma nella scelta di colori non adatti alle proprie tonalità naturali. Il contrast make-up dovrebbe risolvere proprio questo, analizzando il contrasto tra pelle, capelli e occhi per creare un look equilibrato e personalizzato.

I diversi tipi di contrasto

Il metodo in questione si basa sull’individuazione di tre livelli di contrasto. Il basso contrasto si presenta quando pelle, capelli e occhi hanno tonalità simili, creando un effetto armonioso e delicato. Ne sono un esempio Dakota Johnson e Gigi Hadid. Il medio contrasto è tipico di chi ha tonalità intermedie, come Zendaya o Jessica Alba, con capelli castani o rossi e una carnagione olivastra. L’alto contrasto è caratterizzato da differenze cromatiche evidenti con un risultato deciso e marcato, ad esempio pelle chiara e capelli scuri, come nel caso di Lily Collins, Jenna Ortega o Anne Hathaway.

Come personalizzare il make-up

Chi presenta elementi tipici di un contrasto basso dovrebbe evitare colori troppo intensi che rischiano di sovrastare le tonalità naturali. In questo caso sarebbe meglio usare blush nude, ombretti pastello e rossetti o balsami labbra nelle tonalità del rosa, mantenendo un effetto soft e raffinato.

Per chi ha un contrasto naturale medio, l’obiettivo dovrebbe essere mantenere l’equilibrio, usando prodotti leggermente più scuri rispetto al proprio tono naturale, come rossetti rosati, eyeliner marroni e ombretti dai toni champagne o marrone chiaro, blush nude e delicati. Chi ha un contrasto elevato può scegliere di intensificare il trucco con tonalità decise e scure, ad esempio un eyeliner nero, ombretti marrone intenso e rossetti borgogna o rossi. Se si desidera un’immagine più naturale, invece, si possono prediligere tonalità chiare come il rosa o il rosso corallo non troppo vivido.