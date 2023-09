I colori di tendenza per autunno e inverno: dal rosso fuoco al verde oliva

Dando uno sguardo alle tendenze colori autunno-inverno 2023/2024, già spuntate da settimane nelle vetrine dei negozi, si direbbe che si preannuncia una stagione caratterizzata da trend cromatici affascinanti e pieni di carattere. Nei prossimi mesi vedremo su capi e accessori moda, così come nei mobili e nei complementi d’arredo sul fronte del design, una notevole varietà di nuance accattivanti, vibranti, sensuali, vivaci, ma anche avvolgenti, confortevoli, romantici.

Per tutti i giorni

Tra le tendenze colori autunno inverno 2023/24, accanto agli immancabili bianco, nero e beige, troviamo alcune tonalità versatili come il grigio, sia casual sia formale, a seconda degli abbinamenti, per un tocco di eleganza e stile. Panna e blu notte resta uno degli abbinamenti più gettonati. Il marrone cioccolato è avvolgente e sensuale, perfetto per stivali, cinture, borse e capi che cercano raffinatezza, così come il terracotta, il terra bruciata e il caramello. Il viola ha un che di regale e di sofisticato. Sono accattivanti anche le nuance legate al giallo limone e al giallo senape, così come il verde oliva, che infonde calma e tranquillità, e l’arancio ruggine, per un tocco di vivacità e buonumore. La sferzata di energia arriva dal rosso fuoco, audace e passionale. E, se non ci si sente sicuri di osare così, si può sempre optare per i toni del cremisi, del bordeaux, del rubino o magenta, comunque eleganti e a effetto a modo loro.

Per le occasioni eleganti

Per le cerimonie, tra le tendenze colori autunno inverno 2023/24, oltre al grigio perla e al già citato verde – salvia, oliva o petrolio – rispunta anche l’azzurro cielo, secondo sfumature più delicate e meno accese rispetto a quelle primaverili ed estive, ma sempre comunque fresche e raffinate. L’onda lunga dell’effetto Barbie prosegue, anche in questo caso con toni meno accesi e chiassosi del fucsia che ha spopolato a luglio e ad agosto, ma viene riproposto in una versione più adatta a questa stagione sotto forma di rosa cipria e rosa confetto. Per una nota glamour in più, si può osare con qualche dettaglio metallizzato argento, oro o rame.

Errori di stile

Ciascuno deve essere libero di indossare l’abbigliamento che più gli piace e di arredare casa propria come preferisce. Tuttavia, rispetto alle regole di stile degli esperti, per essere in linea con le nuove tendenze di questa stagione ecco cosa sarebbe preferibile evitare. Cerca di non cadere nell’eccessiva omogeneità di colori autunnali e invernali, nel vestiario e nella casa, per non risultare monotono e poco brioso. Occhio anche a non esagerare con i colori scuri e i toni cupi: gioca con i contrasti e con la luce naturale. Utilizza stampe e decorazioni floreali e fantasia con equilibrio.