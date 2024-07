Collezione Lightrange. L’estate è più leggera

Arriva l’estate e ’The North Face’ presenta la collezione Lightrange™, progettata per offrire una protezione solare ultraleggera e altamente traspirante. Questa linea è ideale per chi cerca di rimanere fresco e protetto durante le attività all’aria aperta in giornate soleggiate.The North Face Lightrange™ offre una protezione contro i raggi UV di alto livello, certificata dalla Skin Cancer Foundation, per garantire il massimo comfort. Più si è comodi, più natura è possibile scoprire.