Da Chiusi ad Assisi sulle orme di San Francesco

Un percorso che insieme è un pellegrinaggio sulle orme di San Francesco, il patrono d’Italia, muovendosi lungo un itinerario di 189 chilometri che da Chiusi della Verna in Toscana si conclude ad Assisi in Umbria. Da percorrere a piedi, in bicicletta o per i più avventurosi anche a cavallo la Via di Francesco non rappresenta solo un’esperienza religiosa, ma è anche un’occasione per riscoprire la bellezza della natura e la spiritualità del creato. Il percorso si può suddividere in dieci tappe e a piedi può essere completato agevolmente in una settantina di ore.

Lungo il percorso non mancano, soprattutto nel tratto toscano, ostelli e foresterie oltre che in B&B dove ci si può fermare per rifocillarsi e riposare. Per preferisce viaggiare senza pensieri non mancano le offerte organizzate, accessibili ad un costo orientativo che varia dagli 800 ai 1000 euro.

Ogni tappa è un’occasione unica per scoprire anche angoli meno conosciuti ma ricchi di storia, monumenti e cultura e per venire a contatto con un mondo che nulla ha perso della testimonianza francescana. Il percorso parte da Chiusi della Verna, dove si trova il celebre Santuario luogo di preghiera e di ritiro per San Francesco oltre ai boschi e i paesaggi naturali che sono richiamati da San Francesco nelle sue meditazioni.

Altri luoghi fondamentali Bibbiena, città medievale con una forte presenza francescana, e Camaldoli dove sorge uno tra i più famosi eremi benedettini. Poi ci sono “monumenti“ naturali come la Foresta di Sant’Antonio a Reggello, in provincia di Firenze, dove l’ambiente induce alla contemplazione e alla preghiera. Meta finale è la città di Assisi, luogo francescano per eccellenza, nella cui basilica sono custodite le spoglie del santo.

Renzo Vatti