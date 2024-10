Cloud curls, i ricci effetto nuvola fanno tendenza nell’autunno 2024

Il termine cloud curls, tradotto letteralmente come ricci dall'effetto nuvola, è destinato a dominare la moda capelli della nuova stagione autunno-inverno 2024-2025. È una versione più rilassata dei famosi Botticelli hair, con onde lunghe ondulate, un invito a ricercare naturalezza e libertà di espressione. Alcuni personaggi famosi hanno già sfoggiato questa chioma con ricci morbidi e vaporosi: ne sono un esempio Penelope Cruz, Beyoncé e Blake Lively, che si sono lasciate ispirare da questo trend, all’insegna della raffinatezza e della leggerezza.

Naturalezza

A inserire questo trend tra i più importanti è stato l'hair stylist Tom Smith, che, in un'intervista a ‘Cosmopolitan Uk’, ha spiegato: “I cloud curls celebrano la texture e la giovinezza di chi vuole mantenere la lunghezza e il movimento naturale dei propri capelli”. L’esperto Smith descrive questa pettinatura come ricci od onde dall'aspetto arioso, etereo, elastico e voluminoso. Il look è poco strutturato, molto naturale, slegato da una definizione eccessiva delle ciocche. Si tratta di un modo per riscoprire una bellezza spontaneamente chic, elegante senza sforzo e senza artifici.

Come fare i cloud curls

Per ricrearli, Smith consiglia di sfruttare la propria texture naturale, o di ottenere l'effetto nuvola intrecciando i capelli bagnati o dopo un’asciugatura sommaria, per poi scioglierli delicatamente con le dita. Se si vuole più struttura e lucentezza, o se si hanno i capelli naturalmente lisci, il professionista suggerisce di utilizzare un ferro arricciacapelli su piccole ciocche, alternando la direzione dei ricci e poi pettinandoli con le dita. È importante lasciare raffreddare ogni ciocca dopo l'arricciatura prima di toccarla, poiché questo aiuta a fissare l'onda. Si può concludere con uno spray texturizzante e scuotere la testa per un risultato soffice e arioso.

Prodotti da usare

Inizialmente sarebbe opportuno utilizzare uno shampoo e un balsamo idratanti e leggeri, che aiutano a mantenere i capelli morbidi e facili da modellare. Successivamente, si può applicare una mousse volumizzante, che offre struttura e corpo ai capelli, rendendo più semplice il processo di arricciatura. Può essere utile applicare anche una crema per capelli o di un gel leggero, poiché questi prodotti aiutano a definire le onde senza irrigidire i capelli. Prima di passare alla fase di styling, non va dimenticato un buon termoprotettore, essenziale se si utilizzeranno strumenti caldi come ferri arricciacapelli o piastre, per proteggere le chiome dai danni causati dal calore. Dopo aver completato l'acconciatura, usare uno spray fissante aiuta a mantenere la forma delle onde per tutta la giornata. Ci vuole un prodotto a tenuta leggera, in modo da non appesantire i capelli. Inoltre, l'applicazione di un olio o di un siero per capelli sulle punte aggiunge lucentezza e contrasta il crespo. In alternativa si può vaporizzare sui capelli uno spray al sale marino, che dona texture e definizione alle onde, creando un look più disordinato e naturale.