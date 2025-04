Jovanotti rinvia il concerto a Roma per i funerali di Papa Francesco

Roma, 22 aprile 2025 – La morte di Papa Francesco non ferma la musica di Jovanotti. Lorenzo Cherubini conferma tutti i concerti in programma a Roma, al Palazzo dello Sport, ma con una story annuncia che l’evento di sabato 26 aprile slitterà di un giorno, domenica 27, per la contemporanea celebrazione dei funerali di Bergoglio a Roma. Restano invece invariati gli altri show del cantante aretino, il 23, 25, 28 e 29 aprile, oltre all'1 e 2 maggio.

I cinque giorni di lutto nazionale proclamati dal Governo e l’imponente macchina organizzativa messa in moto a Roma, già sotto pressione per l’afflusso di pellegrini per il Giubileo, avevano fatto ipotizzare una possibile cancellazione degli eventi. Ma a chiarire la situazione, evitando equivoci, ci ha pensato lo stesso Jovanotti pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram. "Tutta la squadra di PalaJova è arrivata a Roma ieri mattina e come tutti abbiamo appreso in diretta la notizia della morte di Papa Francesco. Suoneremo a Roma a partire da stasera. Moltissimi hanno programmato da tempo di partecipare a questi concerti, in molti stanno arrivando a Roma da lontano", ha scritto Jovanotti.

"Suoneremo e realizzeremo i concerti romani con tutto il nostro slancio e la nostra passione di sempre e più di sempre. Volevamo bene a Francesco e soprattutto lui ne voleva a noi tutti 9 miliardi di abitanti del mondo, ce lo ha ripetuto ogni giorno del suo pontificato. La sua presenza è stata un dono per tutti, non lo dimenticheremo. Dedicheremo i nostri spettacoli a una delle parole che Papa Francesco ha pronunciato più spesso: gioia".