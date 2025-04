‘I Diabolici’: compie 70 anni il film che ispirò ‘Psycho’

Se ‘Psycho’ vi ha terrorizzato, allora dovreste (ri)scoprire l’opera che ha ispirato questo capolavoro. Si tratta de ‘I Diabolici’ (titolo originale francese: ‘Les Diaboliques’) un film del 1955 che mescola sapientemente thriller e horror diretto da Henri-Georges Clouzot. Scopriamo perché è considerato una pietra miliare del genere.

La pellicola ‘diabolica’ di Clouzot

A settant’anni dalla sua uscita, il film di Clouzot resta una lezione magistrale di angoscia macabra che ha ispirato, tra gli altri, il classico di Alfred Hitchcock. Proprio l’autore del romanzo Psycho, Robert Bloch lo definì: “il mio horror preferito di tutti i tempi”. Adattamento cinematografico di ‘Celle qui n’était plus’ del 1952, scritto dalla coppia di autori francesi di gialli Pierre Boileau e Thomas Narcejac, il film di Clouzot fu una rivoluzione nel cinema del brivido. Mescolava tecniche del film noir e dell’horror con grande efficacia, creando una pellicola profondamente innovativa grazie alle sue atmosfere e alla sua capacità di tenere lo spettatore sulle spine. Non a caso, il regista e sceneggiatore francese è considerato uno dei maestri del cinema noir del XX secolo.

La trama de ‘I diabolici’

‘Les Diaboliques’ ruota attorno alle relazioni turbolente tra alcuni insegnanti di un collegio privato nella periferia di Parigi. Il cuore di Christina (interpretata da Véra, moglie dello stesso Clouzot) è continuamente messo alla prova dal comportamento del marito Michel (Paul Meurisse), nonché preside della scuola, che ha iniziato una relazione con un’altra insegnante, Nicole (Simone Signoret), diventata la sua amante. Il comportamento di Michel finisce per danneggiare entrambe le donne che decidono così di vendicarsi. Christina viene convinta dalla rivale ad aiutarla nell’omicidio dell’uomo, facendo passare la sua morte per un incidente. Così lo attirano in un appartamento fuori città, lo affogano nella vasca da bagno e poi gettano il corpo nella piscina della scuola, inscenando una tragica fatalità. Ma quando il corpo scompare il giorno seguente, tutto cambia. Nello stesso anno della sua uscita, il 1955, il film è anche stato doppiato in italiano.