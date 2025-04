Leonardo DiCaprio e l’omaggio commosso a Papa Francesco

Leonardo DiCaprio ha scritto un commosso tributo a Papa Francesco. L’attore premio Oscar ha condiviso il suo messaggio attraverso i social, accompagnandolo con alcune foto del loro incontro avvenuto nove anni fa durante le riprese del documentario ‘Before the Flood’.

“Papa Francesco leader anche per l’attivismo ambientale”

“Papa Francesco è stato un leader trasformativo, non solo per la Chiesa cattolica, ma anche per la riforma ambientale e l’attivismo. Ha dimostrato un impegno profondo e incrollabile nella tutela dell’ambiente, soprattutto attraverso la sua enciclica del 2015, Laudato Si’” ha scritto DiCaprio, che ha proseguito così: “Durante le riprese del mio documentario Before the Flood nel 2016, ho avuto l’onore di parlare con lui sull’urgenza di affrontare il cambiamento climatico. È stata un’esperienza illuminante, profondamente toccante e stimolante”.

“La sua eredità continuerà a ispirare generazioni di ambientalisti”

E ancora: “Nel 2023, Papa Francesco ha ampliato Laudato Si’ con la pubblicazione dell’esortazione apostolica Laudate Deum, ribadendo la necessità di un’azione climatica immediata e ricordandoci che “siamo parte della Natura”, in costante interazione con essa. Papa Francesco è stato uno dei leader spirituali più straordinari del nostro tempo. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni di ambientalisti in tutto il mondo. Che possa riposare in pace”.

L’indimenticabile incontro

Il 28 gennaio 2016, DiCaprio fu ricevuto in udienza privata in Vaticano da Papa Francesco, in un momento che unì simbolicamente Hollywood e il Vaticano nel nome della lotta contro il cambiamento climatico. Durante l’udienza il divo, accompagnato dalla sua traduttrice, parlò con il Papa della necessità urgente di un impegno globale contro la crisi climatica sottolineando il potere del cinema come mezzo per sensibilizzare le masse e si mostrò sinceramente emozionato davanti alla figura del Pontefice.

Un dono simbolico

In segno di gratitudine e rispetto, l’attore Premio Oscar donò al Santo Padre un libro d’arte di ‘Hieronymus Bosch’, raffigurante il famoso trittico ‘Il Giardino delle Delizie’ spiegando che quel dipinto aveva avuto un grande impatto su di lui fin da bambino e rappresentava bene il contrasto tra la bellezza della creazione e la devastazione causata dall’uomo.