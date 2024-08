Citadel Diana, arriva la nuova serie di Prime Video: cosa sappiamo

Roma, 8 agosto 2024 – Manca poco all’esordio dell’atteso sequel di “Citade l”, intitolato “Citadel: Diana” con protagonista Matilda De Angelis. Le riprese della serie sono iniziate nell'ottobre 2022 e sono state completate nel maggio 2023. È stata girata in Italia e anche a Lugano, Mendrisio e nel massiccio del San Gottardo in Svizzera. Dopo il teaser trailer di lancio, è stata annunciata anche la data di uscita dei primi episodi, in arrivo su Prime Video a partire dal 10 ottobre 2024.

Citadel: Diana, lo spin-off con Matilda De Angelis

Si sa poco sul sequel ambientato in Italia. Matilda interpreterà Diana Cavalieri e accanto a lei, nel cast, sono stati confermati Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro. La serie madre ha in programma altri spin-off in lingua locale e ambientati in altri luoghi. Tra quelli confermati ad oggi ci sono Spagna, Messico e India. Comprensibile entusiasmo da parte di Nicole Morganti, Head of Unscripted Originals di Amazon Italia che ha commentato così la produzione: “Siamo lieti di unire le forze con Cattleya e altri grandi team italiani per alzare il livello delle nostre produzioni locali con questo progetto entusiasmante e ambizioso. Siamo entusiasti che l'Italia guidi la carica come primo Original locale in questo franchise visionario di AGBO. La serie Italian Original sarà un evento televisivo epico e non vediamo l'ora di condividerlo con il nostro pubblico Prime Video in Italia e nel mondo”.

La trama di Citadel

Diana è ambientata a Milano, nel 2030. Da quando l’agenzia Citadel è crollata, Diana è rimasta una spia in incognito ma il suo unico sogno è quello di chiudere i legami con questo mondo, sparire. Punta a farlo affidandosi al rampollo di Manticore Italia – Edo Zani, l’associazione che vorrebbe sovvertire e capovolgere l’ordine mondiale. Citadel, invece, voleva proteggere le persone e garantirgli sicurezza attraverso lo spionaggio. Diana ed Edo si troveranno così a cercare una soluzione e una via di fuga in una spirale di violenza e intrighi. Le anticipazioni parlano di una stagione che include 6 episodi in totale.

Continua il successo internazionale di Matilda De Angelis

L’attrice ha iniziato a muovere i primi passi oltreoceano anche grazie al ruolo di Elena Alves, tra i protagonisti della serie “The Undoing – Le verità non dette”, interpretata da Nicole Kidman e Hugh Grant. Una miserie trasmessa in America sulla HBO e con ottime recensioni da parte della stampa e della critica. L’attrice italiana è stata scelta come volto principale della serie Netflix “La legge di Lidia Poët”, prodotto televisivo nostrano, creata da Guido Iuculano e Davide Orsini. La produzione è stata confermata anche per una seconda stagione dopo i 6 primi episodi trasmessi nel 2023 e disponibili sulla piattaforma streaming. Recentemente, Matilda De Angelis si è prestata ad essere guest star nell’apprezzata versione italiana di “Call My Agent”, nel quarto episodio della prima stagione. Nel 2021, inoltre, è stata scelta da Amedeus nel ruolo di co-conduttrice in una serata del Festival di Sanremo.