Le fiction Mediaset che vedremo in autunno: titoli e cast

Durante la presentazione dei palinsesti della stagione 2024/2025, oltre ai reality show e ai programmi storici di punta (dal Grande Fratello a C’è posta per te passando per La Talpa e Amici), Mediaset ha anche annunciato le fiction in programma nei prossimi mesi. Non è stato svelato il periodo previsto per la messa in onda delle serie tv che caratterizzeranno alcune prime serate di Canale 5 ma proviamo a dare un ordine ai titoli che potremo seguire nell’autunno 2024, sempre più alle porte.

I fratelli Corsaro

Sarà l’amato volto di Giuseppe Fiorello il protagonista della nuova serie di Canale 5, I Fratelli Corsaro. Si tratta di quattro serate, con la regia di Francesco Miccichè, adattamento del ciclo di romanzi del giornalista Salvo Toscano. La serie verrà trasmessa in prima visione assoluta su Canale 5 e sarà disponibile, ovviamente, anche in streaming su Mediaset Infinity. Ad affiancare il protagonista c'è Paolo Briguglia, nei panni del fratello Roberto. La trama ufficiale racconta la storia di Fabrizio e Roberto Corsaro, rispettivamente giornalista di cronaca nera e avvocato penalista, più volte costretti a lavorare sullo stesso caso. I due sono fratelli ma dai caratteri completamente diversi fra loro. Se Fabrizio è più impulsivo, estroverso e anche libertino, Roberto è più razionale, posato e meticoloso.

Ambientata nella città e tra le strade di Palermo, la fiction unisce il genere giallo/crime con risvolti personali e di gestione del rapporto tra i due fratelli, non sempre facile. Inoltre, non mancheranno i rapporti sentimentali e personali dei due protagonisti, ‘mammoni’ coccolati dalla loro madre che li vizia con la cucina e divisi tra la vita matrimoniale di Roberto, con una moglie in crisi tra carriera e maternità, e le numerose conquiste femminili di Fabrizio, poco interessato ad un legame stabile e duraturo come quello del fratello.

Storia di una famiglia perbene 2

Simona Cavallari e Giuseppe Zeno sono i protagonisti della seconda stagione di Storia di una famiglia perbene, diretta da Stefano Reali, divisa in quattro prime serate su Canale 5. La trama riprende esattamente da dove si è conclusa con il ciclo di episodi precedente.

Nell'ultima puntata Michele, sentendosi pressato da Maddalena, si allontana da lei e corre da Maria per avvertirla dei cambiamenti nel quartiere e per rassicurarla: lui è pronto a proteggerla in qualsiasi momento. A quel punto Maria confessa a Michele che è stato suo padre, Nicola Straziota, a costringerla, sette anni prima, a rinunciare a lui obbligandola a scegliere tra la vita del padre Antonio e la loro fuga. Cosa accadrà prossimamente? Maria De Santis combatte con determinazione per rendere migliore e più vivibile il quartiere e proteggere i giovani dalle organizzazioni criminali nella Bari degli anni Novanta. Il legame con Michele Straziota, che si trova detenuto in carcere, è al centro della sua esistenza. Sono molti i colpi di scena previsti, a partire dall’arrivo di un giovane con un passato pieno di misteri. Inoltre ci sarà una famiglia di malavitosi e criminali che proverà a prendere il controllo e il comando al posto dei Straziota nella zona della città.

Il Patriarca 2

In arrivo, presumibilmente nell’autunno 2024, la seconda stagione de “Il Patriarca” che vede Claudio Amendola vestire nuovamente i panni di Nemo Bandera, un imprenditore alle prese con illegalità, principi morali pronti da sacrificare e una grande famiglia che cerca di comprendere chi potrà essere l’erede ufficiale. Gli episodi già trasmessi della fiction hanno visto, come epilogo, le nozze di Mario e Nina alle prese con una svolta inaspettata. Inoltre Freddy ricatta Nemo, costretto ad accettare l'aiuto di Monica. Lara deve aiutare il padre mentre Monterosso ha ancora una possibilità per dare giustizia a Levante. Nei nuovi episodi, trasmessi in 6 serate su Canale 5, Nemo dovrà affrontare due nemici implacabili: la malattia che avanza e un nuovo antagonista. Infatti, il suo ex socio Raoul cercherà un’alleata nella neosindaca Elisa: la donna è disposta a tutto per prendere il controllo della Deep Sea, l’azienda dei Bandera. Confermato il cast che vede tornare Antonia Liskova (Serena, la moglie di Nemo), Raniero Monaco di Lapio (Mario), Giulia Schiavo (Nina) e Neva Leoni (Lara).

Alex Bravo

Sarà Marco Bocci a vestire i panni del protagonista del nuovo titolo Mediaset previsto nei prossimi mesi. Parliamo di “Alex Bravo”, fiction diretta da Beniamino Catena e suddivisa in sei prime serate. Ecco la sinossi ufficiale della serie che punta a diventare un possibile punto fermo nella serialità di Canale 5. Alex Bravo è un poliziotto con un grande intuito e con una vita senza regole e ordine: il frigo sempre vuoto, un padrone di casa che lo rincorre per avere l’affitto e le serate insieme a donne bellissime che non resistono al suo fascino scanzonato e all’aria da bad boy. Il suo capo, il vicequestore Clint (Diego Ribon), non perde occasione per fare ironia e criticare l’atteggiamento troppo frivolo con cui si trova ad affrontare la sua quotidianità. Il poliziotto ha una collega, Sofia (Federica De Benedittis), segretamente innamorata di lui e che non ha mai avuto il coraggio di dichiarargli il suo sentimento. Improvvisamente, nella vita dell’uomo tutto cambia: un “ciclone” lo porterà a modificare radicalmente la sua vita, le sue abitudini e le sue certezze. Alex Bravo diventerà davvero un’altra persona?

Le regole del gioco

Alessandra Mastronardi non tornerà nella nuova stagione de “I Cesaroni” ma sarà protagonista di una fiction ‘tutta sua’. Parliamo de “Le regole del gioco”. Accanto a lei, Max Tortora e Simone Liberati per quattro appuntamenti, prossimamente su Canale 5. Al centro della trama c’è Daria, una 35enne arrestata per gioco d’azzardo. La donna viene mandata in una comunità a svolgere servizi socialmente utili. Ma il gioco del poker significa anche leggere le persone, come spiegatole da suo padre, Pietro (interpretato da Max Tortora), poco prima di morire in un’esplosione quando lei era ancora solo una bambina. Ed è proprio per questa capacità che Ettore Napoli (Simone Liberati), dei Servizi Segreti chiede a Daria di aiutarlo e di collaborare con lui per arrestare un grande esponente del narcotraffico internazionale.