Film di Ferragosto da scoprire o rivedere

Non solo Natale, Capodanno e l’evergreen San Valentino. Esistono anche pellicole che sono state ambientate il 15 agosto – esattamente a Ferragosto – e che sono diventate note negli anni. Spesso si tratta di commedie, alcune ambientate al mare e in spiaggia ma anche in luoghi insoliti. Ad esempio un ascensore. Curiosi di scoprire quali pellicole si svolgono in queste ore dell’anno? Ecco una curiosa guida che potrebbe darvi anche l’ispirazione per scoprire (o rivedere) alcuni titoli.

Quelle strane occasioni

Si tratta di una commedia all’italiana a episodi e nella terza parte c’è “L’ascensore” (quello citato poche righe fa) con protagonisti Alberto Sordi e Stefania Sandrelli. La pellicola, datata 1976 e con la regia di Luigi Comencini, nel terzo episodio diverte con un monsignore e un'avvenente trentenne bloccati per l'intero giorno in un ascensore. E per i due, in quella situazione di costrizione, è difficile riuscire a resistere alle confessioni reciproche e anche ad una imprevista attrazione…

Pranzo di Ferragosto

Uscito nel 2008 e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, il film vede come protagonista Gianni, un uomo di mezz'età, figlio unico di madre vedova, una nobildonna decaduta con la quale vive in una casa al centro di Roma. A causa di diversi guai e problemi economici che gli impediscono anche di pagare le bollette, decide di accudire anziane madri nel periodo di Ferragosto, in vista della partenza dei loro parenti più stretti. La pellicola è scritta, diretta ed interpretata da Gianni Di Gregorio, all'esordio nel ruolo di regista.

Ferie d’agosto e Un altro Ferragosto

Questi due film sono legati fra di loro perché uno è il sequel dell’altro. Paolo Virzì ha rilasciato nei cinema, nel 1996, “Ferie d’agosto”, diventato un piccolo cult. Sull'isola di Ventotene sono costretti a convivere, come vicini di casa, due gruppi di villeggianti molto diversi tra loro per idee politiche e cultura. Un povero extracomunitario è vittima di un incidente e questa diventa la scintilla per una serie di alterchi e di scontri notturni tra le due famiglie che portano a galla rancori mai sopiti e segreti antichi.

Nel 2024 arriva “Un altro Ferragosto”, con Silvio Orlando e Sabrina Ferilli, ambientato sempre a Ventotene ma vent’anni dopo. I Molino e i Mazzalupi tornano per ragioni diverse. Altiero, il figlio di Sandro sta per sposarsi con un fotomodello e decide di invitare gli amici del padre a trascorrere un'ultima estate tutti insieme. Ma nello stesso periodo sono previste anche le nozze di Sabry Mazzalupi, diventata celebrità del web, insieme alla famiglia e a giornalisti tra gli invitati.

Sapore di mare

Come possiamo parlare di film ambientati a Ferragosto e non citare la pellicola simbolo dell’estate e della commedia all’italiana? Ovviamente parliamo di “Sapore di mare” con Jerry Calà, Christian De Sica, Marina Suma, Virna Lisi e Isabella Ferrari. Un film con un cast corale che racchiude alcuni volti della storia del cinema italiano e che è diventato amato da intere generazioni. Uscito nel 1993 con la regia dei Fratelli Vanzina, è un perfetto connubio di sorrisi, amori e tanta nostalgia, sempre più intensa ad ogni visione. Da recuperare o rivedere, almeno una volta all’anno.