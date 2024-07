Diletta Leotta e il grande ritorno dei Cesaroni, cosa c’è nei palinsesti Mediaset 2024/25

Milano, 17 luglio 2024 – Diletta Leotta, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Bianca Berlinguer. E poi Claudio Amendola, Alessandra Mastronari, Laura Pausini e Vasco. Sono i nomi della nuova stagione di Mediaset tra conferme, novità e graditi ritorni.

I protagonisti della nuova stagione Mediaset

Diletta Leotta su Canale 5

L’ad Pier Silvio Berlusconi ha presentato oggi i palinsesti autunnali del gruppo, confermando subito i rumor che anticipavano l’arrivo di Diletta Leotta, neo mamma neo sposa, a Cologno Monzese. Volto del calcio, Leotta si cimenterà nella conduzione della ‘Talpa’, versione spy game. Dimenticate il vecchio programma. La nuova Talpa “sarà molta innovativa e sperimentale oserei direi''. Andrà in onda prima su Infinity e poi su Canale 5. ' Una “scelta coraggiosa”. L'esperimento fatto con 'Viola come il Mare 2' "ci ha dato grandissimi risultati, non solo d'ascolto”. In termini di ricavi pubblicitari, “è un progetto molto complicato ma innovativo". E Diletta? “Ci sembra giusta” adatta al cast che “sarà glam e moderno. Benvenuta a Mediaset''.

Fiction, il ritorno dei Cesaroni

Capitolo fiction: ci sarà il tanto atteso ritorno de I Cesaroni, la storia della famiglia della Garbatella, che ruota intorno alla figura di Giulio, alias Claudio Amendola. Amendola – protagonista anche della seconda stagione de ‘Il Patriarca’ – sarà affiancato da una parte del vecchio cast. Grandi assenti Alessandra Mastronardi che invece vedremo ne ‘La regola del gioco’ ed Elena Sofia Ricci. La programmazione include la terza stagione di ‘Buongiorno Mamma!’ con Raoul Bova. Infine un’altra novità: ‘I fratelli Corsaro’ con Beppe Fiorello.

Berlinguer contro Fazio e Report

Passiamo all’informazione. Novità per l'access prime time di Rete4 nella prossima stagione. Da settembre nella fascia preserale ci sarà Paolo Del Debbio al posto di Bianca Berlinguer e il conduttore manterrà anche la sua prima serata con Diritto e Rovescio. “Non è un bocciatura per Berlinguer”, ha voluto precisare Mauro Crippa direttore generale dell'informazione Mediaset. La giornalista tornerà a ottobre con la prima serata il martedì e la domenica (contro Che Tempo che Fa e Report).

Pausini, Vasco Rossi, Il Volo: i grandi concerti in prima serata

Canale 5 ospiterà i concerti evento in prima serata. Protagonisti saranno Andrea Bocelli, Vasco Rossi, con i suoi live a San Siro e un’intervista che rilascerà a Claudio Amendola, i Pooh, Annalisa. Laura Pausini andrà in onda prima su Infinity e poi su Canale 5 a primavera. Il contratto con Il Volo è rinnovato per altri due anni. “Saranno parte della squadra – ha detto Berlusconi – con tre prime serate nella primavera del 2025, tre nella primavera del 2026 e un altro concerto di Natale”.

Pier Silvio Berlusconi presenta i palinsesti Mediaset (Ansa)

L’amarcord di Amici con Silvia Toffanin

Veniamo all’asso nella manica di Berlusconi: le serate speciali 'Amici Verissimo’ con la sua compagna Silvia Toffanin al timone insieme a Maria De Filippi, punta della squadra di Mediaset. Un amarcord del talent, con il ritorno sul palco dei vecchi protagonisti dello show. “L'idea è nata da una conversazione tra me e Maria – ha spiegato Pier Silvio Berlusconi –. Lei ha detto 'sarebbe bello per i miei ragazzi ma non posso celebrarli io' e così ha pensato di coinvolgere Silvia. Ci stanno lavorando e ci saranno sicuramente due serate, ma spero che saranno tre''. Silvia e Maria ''stanno costruendo il formato e le serate e mi immagino ci saranno parti di racconto e di spettacolo con degli ospiti della musica e altro. E' una celebrazione di Amici e dei suoi artisti e si farà a Roma''.