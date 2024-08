Don Matteo e le altre fiction: l’autunno con le storie Rai. Gioè nei panni di Mike Bongiorno

Mentre la programmazione dei mesi estivi include diverse fiction in replica, a partire da settembre il palinsesto Rai tornerà ad accendersi con titoli inediti e attesi nuovi episodi di serie tv già ben note al grande pubblico. A seguire potete leggere una guida sulle fiction Rai in arrivo nell’autunno 2024.

Il paradiso delle signore (daily)

Torna la fiction/soap in onda tutti i giorni, dal lunedì a venerdì, alle 16 circa, su Rai 1. Siamo già arrivati alla nona stagione, in partenza dal 9 settembre, con altre 160 puntate fino al mese di maggio 2025. Ma cosa accadrà nel nuovo ciclo di puntate? Dalle anticipazioni sappiamo che Roberto è il nuovo direttore de Il Paradiso delle Signore. L’uomo, insieme a Marcello, ha preso il comando del grande magazzino e i due sono desiderosi di rendere possibili tutti i sogni delle clienti, sempre più indirizzate verso le novità. Lo scopo principale rimane quello di riuscire a tenere testa alla concorrenza della GMM, che potrà contare sulla nuova stilista Giulia Furlan. Intanto Barbieri è intenzionato a dimostrare ad Adelaide di essere ancora un affidabile sostegno. Irene dovrà trovare una sostituta per Clara vista la sua assenza, per un periodo di tempo, come Venere. Arriva anche un nuovo personaggio, Enrico Brancaccio, preoccupato a non far scoprire il suo passato e alle prese con un amore più che complicato...

Kostas

Dal 12 settembre, arriva una nuova serie in 4 serate, su Rai 1. In base alla trama, seguiremo le storie di Kostas Charitos (interpretato da Stefano Fresi), a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Con un carattere difficile ma interessato a seguire sempre morale e giustizia, è un commissario creato da Petros Markaris, sceneggiatore e scrittore di fama internazionale. Testardo, non si perde d’animo anche di fronte ai casi più difficili, seguendo le indagini con attenzione investigativa e anche istinto. Kostas è sposato con Adriana e i due hanno una figlia, Caterina, per la quale Kostas prova un amore assoluto, che lo porta a essere critico e impietoso con i suoi fidanzati. Importante per la vita dell’uomo sarà l’incontro con con Lambros, vecchio rivoluzionario comunista che si offrirà di aiutare il commissario nelle sue indagini.

Sempre al tuo fianco

La fiction è interpretata da Ambra Angiolini, nei panni di Sara Nobili. La donna è responsabile del Rischio Vulcani e ha preso parte a ogni genere di intervento della Protezione Civile. Un giorno scopre di essere candidata ad ottenere l’incarico di Capo delle Emergenze. Ma Renato Lussu, stimato medico e ricercatore, è l’altro candidato, nonché nuovo amore della protagonista. La storia è iniziata dopo la fine delle nozze con Massimo, il suo ex marito con il quale ha avuto una figlia, Marina, ribelle e con un rapporto difficile con i genitori a causa della separazione. Non accetta il nuovo compagno della madre ma poi scoprirà di essere molto più vicina a lei di quanto potesse immaginare. In onda dal 15 settembre.

Brennero

La fiction – suddivisa in quattro serate – è ambientata in un paese in provincia di Bolzano, dove, un giorno, viene ritrovato il cadavere di una donna. La scoperta del corpo porta la pm Eva, di origini tedesche, molto rigorosa, a lavorare accanto all'ispettore Paolo, un uomo dal carattere decisamente estroverso. Dopo la differenza iniziale, i due legheranno nel cercare di dare la caccia al killer seriale noto come “Mostro di Bolzano”, con sei omicidi all’attivo, tutti di origine tedesca. I protagonisti della fiction sono Matteo Martari nel ruolo di Paolo ed Elena Radonicich nei panni della Pm Eva.

Don Matteo 14

Dopo il rinvio (la fiction era prevista nella primavera 2024), dal 17 ottobre arriverà la 14esima stagione della serie che, dopo l’addio di Terence Hill, vede Raoul Bova come protagonista assoluto. La storia riprende esattamente nel punto in cui si era interrotta alla fine della precedente stagione. Le Forze dell’Ordine hanno sospetti su Don Massimo, il nuovo prete. Non sanno se sia davvero chi dice di essere o se nasconde qualcosa nel suo passato. Cecchini è convinto della buona fede del religioso e sembra non avere dubbi nei suoi confronti. Ma sarà così? Intanto fervono i preparativi delle nozze tra Cecchini ed Elisa mentre Anna è in crisi dopo il ritorno di Sergio. Il Pm Nardi sembra aver messo a tacere i sentimenti e le emozioni che prova per Valentina. Ma sarà proprio così? Marco può rilassarsi?

Mike

Il 21 o 22 ottobre andrà in onda la fiction incentrata sulla vita di Mike Bongiorno con Claudio Gioè nei panni del conduttore tv. Le riprese di Mike si sono svolte per nove settimane tra Sofia (Bulgaria), dove è stata ricostruita la New York di quegli anni, e Torino. Al centro del racconto, l’intenzione di dare luce all’aspetto del presentatore, amato dal grande pubblico ma anche introverso nella sua vita privata con un’esistenza non sempre facile, segnata dalle esperienze della guerra, della prigionia, dei campi di concentramento. Valentina Romani interpreta i panni della moglie Daniela Zuccoli mentre Elia Nuzzolo sarà Mike da giovane.

L'amica geniale - Storia della bambina perduta

La fiction, in onda dall’11 novembre, chiude la tetralogia dell’Amica geniale. Nella trama, sappiamo che Lenù si trasferisce nell'appartamento sopra a quello di Lila mentre le due figlie sono rimaste a vivere a Firenze, insieme al padre. Lila e Lenù adulte si ritrovano di nuovo vicine e diventano ancora madri a distanza di poche settimane. Lenù termina un racconto sull’amica intitolato “Un'amicizia” è ottiene un successo inaspettato. E questa grande fama le fa capire che deve tutto alla sua amica geniale…

Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso 2

Ad oggi è la data del 24 novembre 2024 quella che segna il ritorno di Vincenzo Malinconico con la seconda stagione delle sue avventure. Il protagonista è un avvocato semi-disoccupato, in realtà più psicologo che avvocato vero e proprio. Il suo portafoglio clienti è decisamente leggero: si occupa di contenziosi non molto impegnativi o complicati mentre gli riesce benissimo fare una sola cosa: filosofeggiare. La serie tv è tratta dai fortunati romanzi di Diego De Silva. Protagonista principale è Massimiliano Gallo.