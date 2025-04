Delizie francesi nel cuore delle Alpi

La regione di Auvergne-Rhône-Alpes è una delle più estese della Francia, con un territorio molto vasto e altrettanti sapori da apprezzare. Volendoci concentrare sulla fascia delle Alpi francesi, in particolare nel comprensorio sciistico di Les Trois Vallées e a Chamonix-Mont Blanc, ecco un itinerario tra ristoranti unici al mondo, trattorie tipiche, piatti della tradizione e caffetterie storiche.

Iniziamo il viaggio culinario da Saint-Martin-de-Belleville, borgo montano di charme dove il pranzo caratteristico per eccellenza è al ristorante Le Montagnard, inserito nelle più prestigiose guide di settore: il suggerimento è quello di godersi la terrazza panoramica, magari con un buon piatto di manzo tartufato. A due passi dalle piste da sci sorge l’hotel Lodji, lussuoso e confortevole con il suo ottimo ristorante in stile di montagna.

Spostandoci a Val Thorens, la località sportiva e mondana del comprensorio sciistico più grande del mondo, la tappa da non perdere è il Caron 3200, il ristorante più alto d’Europa aperto proprio questa stagione. Comodamente raggiungibile in funivia, offre l’esperienza immersiva di un pranzo con vista panoramica definita dalla Guida Verde Michelin "una delle più belle della catena alpina".

Da segnalare anche l’enoteca, con oltre 150 etichette tra le migliori cantine francesi e internazionali. Per soggiornare e divertirsi il punto di riferimento a Val Thorens è l’hotel Fahrenheit Seven, dove si svolgono feste e dj set nella terrazza panoramica. La sera si può cenare presso il ristorante dell’albergo, oppure al bar Le Zinc: in un’atmosfera vintage gruppi di amici condividono sfiziosi antipasti e piatti di ispirazione mediterranea. Ultima destinazione è Chamonix, cittadina internazionale votata al benessere, allo sci e all’enogastronomia di lusso.

Il consiglio per chi vuole regalarsi una cena romantica e di charme è quello di prenotare un tavolo a Le Matafan, il ristorante gourmet all’interno del cinque stelle Hotel Mont-Blanc. Lo chef Mickey Bourdillat compie un tour immaginario attraverso le Alpi, la Valle d’Aosta e il bacino del Mediterraneo, attraverso un curato menù stagionale.

Molto diversa, ma tipica e con una valenza storica, la Maison Carrier, nel contesto dell’Hameau Albert I hotel: un’antica fattoria con gli arredi di una volta, una fonduta eccezionale e un enorme buffet di dolci. Infine, si può dormire e mangiare all’hotel Pointe Isabelle, dedicato alla prima donna che scalò il Monte Bianco. Attrattiva turistica oltre che caffè, il Rose du Pont sorge in stile liberty lungo il fiume Arve ed è stato per secoli il ritrovo di artisti e intellettuali: è il luogo ideale per godersi un dolce, un tè o un pranzo suggestivo.

Infine, i più golosi non possono dimenticare la cioccolateria Zanin e la Maison Fattier - Aux Petits Gourmands / Chalet4810, una pasticceria che produce dolci e i tipici cioccolatini a forma di Monte Bianco disponibili solo qui. www.france.fr/it, www.auvergnerhonealpes-tourisme.com