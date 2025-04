La mini-guida di Barilla per consumatori più attenti

La fondazione Barilla fornisce soluzioni pratiche per risparmiare e combattere lo spreco alimentare. L’azienda vuole infatti rendere più consapevoli i consumatori con una mini-guida disponibile per tutti gratuitamente. È sufficiente richiederla sul sito internet di www.fondazionebarilla.com.

La guida dal titolo Il Libro del risparmio– 120 azioni contro lo spreco alimentare dentro e fuori casa mira a fornire soluzioni concrete per aiutare le famiglie. Lo scopo del libro è di diffondere una cultura del risparmio perché combattere gli sprechi ha un importante valore economico. Una famiglia può arrivare a risparmiare fino a 500 euro all’anno. É sufficiente adottare un approccio più attento nelle fasi di conservazione, preparazione, pianificazione e consumo di cibo e l’ottimizzazione degli avanzi.

"Lo spreco alimentare a livello globale assume dimensioni molto rilevanti: circa un terzo del cibo prodotto finisce per essere buttato, dal campo alla tavola – dichiara Riccardo Valentini, professore e Premio Nobel per la Pace con l’IPCC. Questo corrisponde a oltre un miliardo di tonnellate di cibo. Partendo da questo scenario, l’attività di Fondazione Barilla invita tutti noi a non sentirci parte del problema, ma parte della soluzione, traendone anche un beneficio personale".

Un passo rivoluzionario è dato anche dalla gratuità del libro, di cui sono state stampate 200mila copie.