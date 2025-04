’Mida 2025’. Firenze capitale dell’artigianato

La Fortezza da Basso a Firenze, da oggi al primo maggio, ospita MIDA, Mostra Internazionale dell’Artigianato, vetrina privilegiata della creatività e della maestria artigiana. Giunta all’89ª edizione e promossa e organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con istituzioni e associazioni di categoria, accoglie 530 espositori e una trentina di Paesi esteri rappresentati (da Cina, Egitto, Francia, Spagna, India, Indonesia, Giappone, Iran, Marocco, Nepal, Pakistan, Oman, Tunisia, Vietnam, Madagascar Perù, Senegal), emblema dei valori dell’artigianato contemporaneo. Forte del suo successo (65mila visitatori nel 2024), offre al pubblico un viaggio multisensoriale animato da abbigliamento e accessori, artigianato artistico e internazionale, proposte di bellezza e benessere, creazioni di design, oggettistica, oreficeria, gioielleria, bigiotteria ed enogastronomia.

Cuore pulsante, il padiglione Spadolini con le opere dei laboratori italiani, i giovani talenti, gli artigiani stranieri e il settore del ’Gusto’ con cooking show, eventi e degustazioni, da scoprire anche nel Piazzale Centrale, alla Corte dei sapori, grazie a street food e pop up restaurant. Al padiglione Ghiaie, in scena ’Artefacendo’ a cura di CNA Firenze, con oltre 70 imprese dell’artigianato artistico e tradizionale che raccontano il made in Italy. CNA Firenze firma anche ’Fragmenta, preziosi dettagli’ che, al Corridoio dell’Arco, celebra l’arte orafa assieme a ’In conversazione. Maestri artigiani e giovani talenti in mostra’, promossa da CNA Firenze e LAO e con i gioielli creati da studenti della Scuola di arte Orafa in collaborazione con maestri orafi fiorentini.

Alla Palazzina Lorenese invece ’Pezzi unici’, la collettiva di Confartigianato Firenze dedicata all’artigianato contemporaneo. Il concetto di ’contenimento’ attraverso oggetti di design e di alto artigianato, l’essenza del fare artigianato e la cultura del gioiello contemporaneo vengono indagati da ’Con.Te.Ne.Re dall’oggetto al corpo. Varianti di scala nell’Artigianato e nel Design’, nella Sala della Volta, e da ’Galleria dell’artigianato. Essenza del fare’, al padiglione Cavaniglia, dove ammirare anche le creazioni di quattro designer orafe e due start up di profumi degli Emirati Arabi.

Alla Polveriera, poi, l’istituzione didattica ’LAO - Le Arti Orafe’, propone i lavori delle vincitrici della mostra ’Preziosa Young’, costola di ’Preziosa/Florence Jewellery Week’, dimostrazioni pratiche e, per la prima volta, experience gratuite per i visitatori. La Sala dell’Arco, fa da sfondo al progetto della Camera di Commercio di Firenze ’Firenze città del restauro’, con eventi divulgativi e formativi sul restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico e architettonico.

Nella Sala Ottogonale, invece, Firenze forma continua, a cura dell’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con Unesco, Comune di Firenze, Fondazione MUS.E, Dipartimento HeRe_Lab, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze, svela la storia urbana di Firenze e del territorio fiorentino. Infine, le Officine esperenziali, offrono laboratori live, visite guidate e cooking show. In contemporanea a MIDA, i padiglioni Arsenale, Basilica e Fureria ospitano ’Abita - L’expo dedicata alla casa’, a cura di Sicrea.