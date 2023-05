‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ 29 maggio, ultima puntata: la resa dei conti

È arrivata la resa dei conti finale per tutti i protagonisti di ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’, la miniserie sull’adolescenza e la droga tratta dal romando ‘Il giro della verità’ di Fabio Bonifacci, con con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio. L’ultima puntata andrà in onda stasera, lunedì 29 maggio, alle 21.25 su Rai 1. Due episodi che sveleranno, uno dopo l’altro, i segreti nascosti e aiuteranno (forse) a trovare pace nei cuori inquieti, tra sensi di colpa e misteri. I personaggi che abbiamo imparato a conoscere ci sorprenderanno e saranno costretti a prendere importanti decisioni. Ecco le anticipazioni della terza e ultima puntata in onda stasera nella prima serata di Rai1.

Anticipazioni dell’ultima puntata

Lele è a un bivio: confessare alla polizia lo spaccio e il suo probabile coinvolgimento nella morte di Mirco, oppure cadere nella trappola della banda di criminali che vorrebbe cucirgli la bocca per sempre. Non sarà facile sciogliere il dilemma, ma un improvviso colpo di scena aprirà la strada verso la giusta soluzione. Tutto verrà ribaltato e non sarà più come prima. I ragazzi dovranno sciogliere molti nodi, ma anche i genitori si ritroveranno ad affrontare verità inconfessabili e segreti nascosti. Forte dell’amore per Serena, Lele (Riccardo De Rinaldis) troverà il coraggio di affrontare le proprie responsabilità. E, a quel punto, succederà l'impensabile: verrà a galla un segreto sul commissario Eugenio Saguatti (Claudio Bisio). Ecco quale.

Cosa nasconde Saguatti?

Il poliziotto – che nelle prime due puntate sembrava non volersi staccare dalla divisione antidroga, dalla quale è stato spostato per essere trasferito al reparto omicidi – nasconde un passato tormentato, dai stessi contorni che lo riportano al caso di Lele. Dietro a quell’apparenza da uomo deluso dalla vita, amante della donne e della verità, si nasconde dell’altro. Cosa? Lo scopriremo stasera nell'ultima puntata della miniserie diretta da Rolando Ravello.

Il rapporto tra Lele e Serena

Nonostante tutto, Lele è ancora innamorato di Serena (Matilde Benedusi). Anche perché nella scorsa puntata la ragazza ha confessato paure e debolezze che l’hanno spinta verso l’ecstasy. L’amico Ruggine (Simone Baldasseroni) consiglia a Lele di allontanarsi da Serena e, quando il giovane decide di parlare a Caminito (Francesco Mastrorilli), il capo della banda di spacciatori, i suoi sgherri aggrediscono Ruggine, intimandogli di tacere. Minacciato dai criminali, Lele incontrerà molte difficoltà nel riavvicinarsi a Serena.

La resa dei conti finale

Lele alla fine prende il coraggio e confessa tutto al mondo degli adulti. Racconta così di essere lo spacciatore di Mirco, prima lo dice ai genitori e poi alla polizia. Ma un altro colpo di scena: Saguatti scopre che la ‘pasta’ letale che ha ucciso Mirco (Tommaso Donadoni) non è quella che gli aveva passato Lele. Caminito mangia la foglia e capisce che Lele ha parlato con la polizia. A quel punto, Sagatti gli assicura protezione per arrivare alla conclusione delle indagini e all’arresto degli spacciatori. Il finale dell’ultima puntata sarà scandito da un crescendo di emozioni: qualcuno si troverò costretto a fare scelte difficili e definitive. Nel finale di puntata, tutti saranno costretti a regolare i conti in sospeso. La scelta è duplice: affrontare dolorose, ma necessarie trasformazioni o continuare a fuggire da se stessi?

Il cast della serie

‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ è interpretato da un ricco cast, che mescola giovani attori emergenti a volti noti: Riccardo De Rinaldis (nel ruolo di Lele); Stefano Fresi (Marco); Nicole Grimaudo (Anna); Matilde Benedusi (Serena); Claudio Bisio (Saguatti); Lucia Mascino (Sonia); Stefano Pesce (Magnani); Pietro De Nova (Pigi); Alessia Cosmo (Patti); Luca Geminiani (Spinoza); Tommaso Donadoni (Mirco); Fabrizia Sacchi (madre di Mirco); Simone Baldasseroni (Ruggine); Fausto Maria Sciarappa (Claudio); Samuele Sbrighi (Spazzola).

Dove vedere l’ultima puntata del 29 maggio

La terza e ultima puntata di ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ va in onda lunedì 29 maggio su Rai1, a partire dalle 21.25. Tutti gli episodi della serie sono già disponibili su RaiPlay.