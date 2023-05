‘Vivere non è un gioco da ragazzi’, guida alla nuova serie: trama, cast e personaggi

Quando il mondo ti cade addosso all’improvviso per una bravata, capisci che “Vivere non è un gioco da ragazzi”. È il titolo della nuova miniserie con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e la partecipazione di Claudio Bisio, che andrà in onda su Rai1 a partire da lunedì 15 maggio. Un viaggio di tre puntate nel mondo dei giovani, tra contraddizioni, sogni e realtà. La fiction è tratta dal romanzo ‘Il giro della verità’ dello sceneggiatore Fabio Bonifacci, che ha anche scritto l’adattamento televisivo della serie. È la storia di Lele, un liceale di quasi 18enne che si ritrova catapultato in un mondo più grande di lui: prima un amore impossibile, poi la caduta nel giro della droga e alla fine l’accusa di avere ucciso l’amico. Cosa sia successo davvero nella vita di Lele lo scopriremo nelle tre puntate dirette da Rolando Ravello e prodotte da Rai Fiction in collaborazione con Picomedia di Roberto Sessa, il produttore del successo di Mare Fuori.

La trama della serie

“Dopo 17 anni e 10 mesi vissuti più o meno da bravo ragazzo, si trovò davanti alla Questura dove indagano per l’omicidio che aveva commesso”. Inizia così la storia narrata da Bonifacci nel libro da ‘Il giro della verità’ (2020) cui è tratto la serie. Nella fiction, Lele (Riccardo De Rinaldis) ha 17 anni: è un bravo ragazzo, vive nella periferia popolare di Bologna in periferia, ma il talento per la scrittura gli apre le porte di un liceo del centro, frequentato dai figli delle famiglie bene della città. Il padre, Marco Molinari (Stefano Fresi), è artigiano ed è appena stato truffato da un imprenditore senza scrupoli. Il clima in famiglia è sereno, il ragazzo ha un ottimo rapporto anche con la madre Anna (Nicole Grimaudo). Ma, all’improvviso, l’equilibrio si spezza e Lele finisce in un vortice di eventi che lo risucchiano.

Il segreto di Lele

Senza soldi in tasca, Emanuele, ma tutti lo chiamano Lele, si innamora di Serena (Matilde Benedusi), una coetanea ricca e annoiata. Sembra impossibile conciliare due mondo così diversi: per uscire con Serena, Lele inizia a spacciare pasticche in discoteca per racimolare i soldi per le serate a due. Una sera dà una ‘pasta’ all'amico Mirco (Tommaso Donadoni), che dopo aver preso l’ecstasy viene trovato morto. Lele si sente un assassino, vorrebbe confessare tutto, ma il suo amico del cuore Pigi (Pietro De Nova), figlio di un penalista, lo convince a non farlo. Iniziano così i tormenti della sua coscienza, uniti a pericoli più concreti. Per Lele, convinto di essere l'assassino di Mirco, è l'inizio di un calvario nel quale è costretto a mentire ai genitori e si sente oppresso dal senso di colpa, finché non decide di confessare tutto: prima al padre e poi al commissario Eugenio Saguatti (Claudio Bisio), il poliziotto incaricato delle indagini. Ma quello di Lele non è l’unico segreto: tutto il suo mondo, dagli amici ai genitori, sembra impantanato in verità su cui si dovrà far luce.

"Se la vita fosse un gioco, sarebbe d'azzardo"

“Raccontiamo numerosi punti di vista. Scoprire che un figlio fa uso di droga e la passa agli amici – ha detto alla presentazione della fiction Stefano Fresi, che interpreta il padre di Lele – rompe gli equilibri dentro la famiglia, anche tra i genitori. Io all'inizio mi comporto da uomo alfa tipo: adesso la risolvo io, ti porto a lavorare in cantiere. Ma ovviamente è un modo sbagliato, da uomo fragile che non ha gli strumenti". La mini fiction andrà in onda tutti i lunedì, dal 15 al 29 maggio. “La droga è un pretesto per raccontare la fuga da se stessi. È un disagio corale, che nella storia coinvolge giovani e adulti. Ma si parla anche di genitorialità, di nuovi modelli”, ha continuato lo sceneggiatore, Fabio Bonifacci. “Ho provato grande empatia verso il mio ruolo – ha raccontato Nicole Grimaudo nel ruolo di Anna, la madre di Lele – se vivere non è un gioco da ragazzi, non lo è neanche per i genitori. E se lo fosse, sarebbe un gioco d'azzardo”.

Dove vedere la prima puntata del 15 maggio

La prima puntata va in onda lunedì 15 maggio su Rai1, a partire dalle 21.30. Tre prime serate per la nuova miniserie, che si concluderà lunedì 29 maggio. Tutta la serie è già disponibile in anteprima su Raiplay.

Il cast completo

Tutti i protagonisti della serie custodiscono segreti, ma a capovolgere tutto è una scheggia impazzita: Claudio Bisio, nei panni del commissario Eugenio Saguatti. Ecco gli attori e i personaggi della fiction ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’: • Claudio Bisio è il commissario Eugenio Saguatti • Riccardo De Rinaldis è Emanuele “Lele” Molinari • Matilde Benedusi è Serena • Tommaso Donadoni è Mirco • Simone Baldasseroni è Ruggine • Pietro De Nova è Pigi • Luca Geminiani è Spinoza • Alessia Cosmo è Patti • Stefano Fresi è Marco Molinari, il papà di Lele • Nicole Grimaudo è Anna Molinari, la mamma di Lele • Lucia Mascino è Sonia, la mamma di Serena • Fabrizia Sacchi è Angela, la mamma di Mirco • Jerry Mastrodomenico è Renzo, il padre di Pigi • Carlotta Miti è Renata, la madre di Pigi • Francesco Mastrorilli è Caminito • Samuele Sbrighi è Spazzola • Francesco Morello è Pizzi • Fausto Maria Sciarappa è Claudio • Stefano Pesce è Magnani • Francesca Castaldi è la madre di Patti • Anna Redi è la professoressa Palmieri