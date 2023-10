‘Per Elisa’, il caso Claps raccontato nella serie di Ra1: quando va in onda, la trama e il cast

Il caso Claps diventa una serie tv. A 30 anni dall'omicidio di Elisa Claps – la 16enne i cui resti furono ritrovati sei anni dopo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza – Rai1 trasmetterà in prima serata la ricostruzione, tra luci e ombre, di quello che è stato uno dei più sconvolgenti casi di cronaca nera degli ultimi decenni

A partire da martedì 24 ottobre andrà in onda in prima serata ‘Per Elisa - Il caso Claps’, una fiction in tre puntate sugli omicidi di Elisa Claps ed Heather Barnett, entrambe uccise da Danilo Restivo, il giovane con cui Elisa aveva appuntamento il giorno della sua scomparsa.

Diretta da Marco Pontecorvo, la serie è tratta dal libro ‘Blood on the altar' di Tobias Jones ed è stata scritta con la consulenza della famiglia Claps.

"È una storia vera che racconta le mille facce del male. Al centro c'è un assassino, ma dietro di lui ci sono tanti atteggiamenti omertosi che hanno nascosto la storia per 30 anni”, anticipa Gianmarco Saurino, l’interprete di Gildo Claps, il fratello di Elisa. “La famiglia Claps si è scontrata con qualcosa più grande di loro, ma ce l'hanno fatta lo stesso. Spero che questa serie possa far riflettere", ha detto il regista Marco Pontecorvo.

Due brutali omicidi. La 16enne Elisa Claps fu uccisa il 12 settembre 1993 da Danilo Restivo, condannato a 30 anni di carcere anche per la morte di Heather Barnett, una sarta inglese che fu sua vicina di casa, uccisa il 12 novembre 2002 a Charminster, un villaggio del Dorset vicino a Bournemouth. A sconvolgere l'opinione pubblica non sono stati solo i due brutali omicidi, quanto il lunghissimo tempo che è stato necessario per metterli in relazione e scoprirne l'autore.

Fondamentale per la soluzione dei misteriosi delitti è stato il ruolo svolto dalla famiglia Claps, in particolare dal fratello maggiore di Elisa, Gildo, che all'epoca della scomparsa della giovane aveva 24 anni. Ed è proprio sulla sua battaglia per la verità che si concentra la serie diretta da Marco Pontecorvo e interpretata da Gianmarco Saurino, Rosa Diletta Rossi e Giulio Della Monica.

“È una serie importante perché tocca una ferita che ha segnato la vita di Potenza per tanti anni”, dice il vicedirettore di Rai Fiction, Michele Zatta. “È una storia – aggiunge – che racconta come nelle enormi difficoltà l'amore sia in grado di farti andare avanti".

La serie è la storia della battaglia di Gildo Claps, il fratello di Elisa, e della sua famiglia per fare luce sulla scomparsa di Elisa. La serie “è un risarcimento morale per mia sorella e per noi, restituisce il senso di questi anni di battaglia per la verità e per la giustizia", dice Gildo Claps. Ad interpretarlo è Gianmarco Saurino. “Mettere in scena Gildo – racconta Saurino – è stata una responsabilità. Vedere la propria storia racconta sullo schermo non è mai facile, quindi tutto quel peso mi ha dato anche la carica per portare il dolore, la lotta e la voglia della verità. Questa storia – prosegue l’attore – ci lascia con la convinzione che il bene esista”.

Elisa Claps esce di casa per andare a messa in un'assolata domenica mattina del settembre 1993 a Potenza. Da quel momento nessuno ha più sue notizie, fino al ritrovamento del suo corpo, 17 anni dopo, durante i lavori di ristrutturazione nel sottotetto della chiesa dove era stata vista viva l'ultima volta. Nel novembre 2002, a Bournemouth, sulla costa meridionale dell'Inghilterra, Heather Barnett, una madre single di due adolescenti, viene trovata in casa a terra, coperta di sangue, orribilmente mutilata.

Il giorno della scomparsa, Elisa Claps aveva un appuntamento con Danilo Restivo, poco più grande di lei, proprio nella chiesa dove poi è stato ritrovato il suo corpo. Danilo Restivo era anche il vicino di casa di Heather Barnett: su di lui la polizia inglese aveva già dei sospetti. Ma ci sono voluti anni per connettere i due delitti e far condannare il colpevole.

"Questa è una storia di coraggio, ma anche di grande ingiustizia: dal punto di vista giuridico e anche a livello sociale. Quello che la famiglia Claps ha dovuto subire prima del ritrovamento è stato terribile”, commenta Rosa Diletta Rossi. “È una storia che finalmente viene raccontata e che ci fa riflettere sul non girare la testa dall'altra parte, sul dare peso a quello che accade e sull'essere uniti nella ricerca della verità", ha concluso l'attrice.

"Il caso Claps è una matassa che va ancora dipanata – aggiunge Vincenzo Ferrera, nel ruolo del papà di Elisa – è uno spaccato dell'Italia in cui ci sono i valori negativi e positivi come eroismo e omertà. Interpreto il papà di Elisa, non l'ho potuto conoscere perché è morto. Ci ho messo la mia esperienza di padre di un ragazzo di 15 anni. Gildo dice che ci sono riuscito".

Ad affiancare Gianmarco Saurino – che interpreta Gildo Claps, vero protagonista della fiction – ci sono Anna Ferruzzo (Filomena Claps), Giacomo Giorgio (Luciano Claps, fratello di Elisa), Vincenzo Ferrera (papà di Elisa Claps), Giulio Della Monica (Danilo Restivo) e Francesco Acquaroli (papà di Danilo Restivo). Nel cast anche Rosa Diletta Rossi (Irene, la moglie di Gildo), la protagonista della serie di Canale 5 ‘Maria Corleone’.

"Luciano Claps – racconta l’attore Giacomo Giorgio – è uno dei ruoli più belli che io abbia mai interpretato. Porto in scena tre età differenti del fratello di Elisa. Una storia che ci insegna a rifiutare l'omertà in tutti i sensi: ci insegna l'umanità, il senso di giustizia e il sacrificio, in questo caso quello di una famiglia che ha smesso di vivere per cercare la verità. Io credo nel potere del cinema e spero che possa aiutare a far luce sulle ombre di questa storia”.

La serie 'Per Elisa - Il caso Claps' è prodotta da Fastfilm e Cosmopolitan Pictures Limited in collaborazione con Rai Fiction, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Potenza. Sarà distribuita nel mondo da ITV Studios. A partire da martedì 24 ottobre, andrà in onda in prima serata su Rai1, fino al 7 novembre. Sarà disponile anche in streaming su RaiPlay.