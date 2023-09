Maria Corleone: storia, cast e trama della nuova fiction di Canale 5

Non si può scappare dal proprio passato. È il filo conduttore della storia di ‘Maria Corleone’, la nuova fiction di Canale 5 in onda per quattro mercoledì a partire dal 13 settembre. È il racconto di una donna di oggi, decisa a farsi strada nella vita attraverso il suo talento, ma che all’improvviso si ritrova a fare i conti con un passato ingombrante: la mafia. Il destino la riporta nella Sicilia più efferata – quella che ha sempre rinnegato, cambiando perfino il cognome per segnare la distanza dal padre, Don Luciano Corleone – per trasformarla in una donna boss.

È una storia di potere e contraddizioni, che racconta il volto moderno della mafia: quella raffinata dei colletti bianchi che gestisce il potere dai piani alti. Inizia così la fiction ‘Maria Corleone’, una saga in quattro puntate destinate a tenere gli spettatori inchiodati davanti alla tv nell’autunno di Canale 5. Firmata da Pietro Valsecchi (Distretto di polizia e Squadra antimafia), la serie è diretta da Mauro Mancini, premio della critica a Venezia con il film ‘Non odiare’ (2020). Protagonista l’attrice Rosa Diletta Rossi. Ecco cosa c’è da sapere su Maria Corleone’.

Protagonista della fiction è Maria Corleone – interpretata da Rosa Diletta Rossi – una giovane donna cresciuta in una famiglia mafiosa che si trasferisce da Palermo a Milano per realizzare il suo sogno: diventare stilista. E nella capitale della moda si costruisce carriere e famiglia: incontra un giovane procuratore, Luca Spada (Alessandro Fella), da cui aspetta un figlio. Tutto sembra andare secondo i piani, fino a quando accade un corto circuito destinato a cambiare il suo futuro.

Rientra in Sicilia per festeggiare l'anniversario di matrimonio dei suoi genitori e a Palermo succede l’imprevedibile: Maria rimane coinvolta in un attentato mafioso che porta alla morte del fratello gemello Giovanni, davanti ai suoi occhi. Un terribile dramma che segna un punto di non ritorno. Dopo l'attentato, per difendere l'onore della sua famiglia, inizia a collaborare con i boss della mafia, mettendo in pericolo la vita di suo figlio e del suo compagno, il procuratore Luca Spada.

"Maria Corleone è una donna limpida e pulita. Almeno finché si ritrova a gestire le sue ambizioni lavorative, il suo presente a Milano dove si fa chiamare Maria Florio. Vuole diventare famosa per le sue capacità e non per il nome della sua famiglia, Corleone", racconta a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’ la protagonista della fiction, l’attrice Rosa Diletta Rossi. Maria è un personaggio inventato, ispirato da Mary Corleone interpretato da Sofia Coppola (poi sostituita da Winona Ryder) nel film ‘Il Padrino Parte III’.

"Maria si è costruita una carriera da stilista, ha un fidanzato che fa il magistrato ed è felice di aspettare un bambino. In occasione dell’anniversario di nozze dei genitori sceglie di tornare a Palermo per annunciare l'imminente maternità". Un viaggio che innesca il cambiamento. "A un certo punto – continua l’attrice che le ha dato vita sul set – Maria perde il sorriso, c'è un taglio netto nella sua vita. Come si fa a rappresentare qualcuno che ha più potere degli altri e può fare molto male? Mi sono detta: 'Ora devo fare la boss!'. È stato strano, ma al tempo stesso anche adrenalinico e molto divertente".

La fiction avrebbe dovuto chiamarsi ‘Lady Colleone’, ma la notizia ha innescato la reazione del sindaco dell’omonima cittadina, Nicolò Nicolosi. “Il collegamento inevitabile con la buia pagina di storia corleonese ha suscitato nella comunità un sentimento di indignazione – ha detto il primo cittadino di Corleone – perché nuovamente immersa nella condizione di doversi difendere da immagini poco rappresentative della realtà odierna, ma che evocano un tempo ormai remoto. Da molti anni infatti la città è impegnata in una costante attività antimafia”.

Subito è scattata la diffida a mezzo lettera nei confronti della società produttrice della fiction, Taodue, “ad astenersi dall’utilizzo del nome di Corleone nel titolo della serie tv nonché ad ogni suo richiamo all’interno della fiction per non essere costretti ad intraprendere ulteriori azioni a tutela della nostra onorabilità e del nostro futuro”. La replica dei produttori: “È un cognome, non il nome di una città”.

Oltre a Rosa Diletta Rossi (Maria Corleone) e Alessandro Fella (Luca Spada), nel cast vedremo anche Tosca D'Aquino (Santa Nisticò) e Fortunato Cerlino, famoso per il ruolo di don Pietro Savastano in Gomorra. Il suo personaggio è Luciano Corleone, padre di Maria. Ecco il cast completo:

Maria Corleone, interpretata da Rosa Diletta Rossi

Luciano Corleone, interpretato da Fortunato Cerlino

Luca Spada, interpretato da Alessandro Fella

Tony Zerilli, interpretato da Christian Burruano

Massimo, interpretato da Alessandro Mario

Antonio, interpretato da Emmanuele Aita

Sandra Corleone, interpretata da Federica De Cola

Santa Nisticò, interpretata da Tosca D'Aquino

Rosa Corleone, interpretata da Aglaia Mora

Stefano Corleone, interpretato da Vittorio Magazzù

Giovanni Corleone, interpretato da Vladimir Randazzo

Rocco Barresi, interpretato da Giuseppe Tantillo

Gloria Chiosi, interpretata da Gaia Messenklinger

Corrado Salemi, interpretato da Bruno Torrisi

Monica Poggi, interpretata da Valeria Zazzaretta

Marcello, interpretato da Alan Cappelli Goetz

Roma, Fiumicino e Palermo. Sono le città che vedremo a fare da sfondo alla nuova fiction di canale 5. Ma non solo. Molte scene sono state girare anche a Bagheria e Aspra, la borgata che si affaccia sul Golfo di Palermo. Le riprese sono state effettuate da dicembre 2021 alla fine di febbraio 2022.

La fiction ‘Maria Corleone’ è prodotta dalla Taodue, la casa di produzione che ha firmato serie di grande successo: da ‘Distretto di polizia’ a Ris, ‘Ultimo’, ‘Squadra antimafia’, ‘Il capo dei capi’ e ‘Rosy Abate’.

‘Maria Corleone’ andrà in onda nella prima serata di Canale 5. Otto episodi per 4 puntate, a partire da mercoledì 13 settembre alle 21.21 e fino al 4 ottobre 2023. La serie è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.