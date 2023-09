Paramount+, le nuove serie in uscita a settembre

Il mese di settembre 2023 sarà particolarmente ricco di nuove e interessanti uscite sulla piattaforma di streaming Paramount+: ecco una lista dei prodotti seriali assolutamente da non perdere nei prossimi giorni.

Star Trek - Lower Decks, 4° stagione - Dal 7 settembre

Su Paramount+ arriva la quarta stagione dell’appassionante serie sci-fi creata dal vincitore dell'Emmy Award, Mike McMahan (già al lavoro su ‘Rick and Morty’ e ’Solar Opposites’): lo show vede al centro l’equipaggio della Flotta Stellare che risiede nei "ponti inferiori" della U.S.S. Cerritos. Si tratterà insomma dell’ennesima esilarante avventura intergalattica, in compagnia dell’equipaggio formato dai guardiamarina Beckett Mariner, Brad Boimler, Tendi, e Rutherford.

Vita da Carlo, 2° stagione - Dal 15 settembre

La fortunata serie autobiografica di successo interpretata da Carlo Verdone e prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis è stata scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e da Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso. Ancora una volta seguiremo la vita quotidiana dell’attore, che per l’occasione sarà affiancato da tantissimi ospiti d’eccezione: tra gli altri vedremo partecipare a questa seconda stagione anche: Max Tortora, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Sangiovanni, Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi, Maria Paiato, Ludovica Martino, Fabio Traversa, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Stefano Ambrogi, Claudia Potenza, Giada Benedetti, Sergio Forconi, Teresa Castello, Corrado Solari, Olga Rossi, Nina Pons, Sofia Bistacchi, Mita Medici.

Marcelo, Martelo, Marshmallow - Dal 15 settembre

La serie kids segue per un totale di 13 episodi le avventure di Marcelo e dei suoi amici. Marcelo è un ragazzo “diverso”: lui fa infatti le cose al contrario, ha un modo di parlare molto originale, ed è particolare anche il suo modo di pensare e perfino di vestire. Per Marcelo, quello che ha senso nella sua mente è giusto e per questo motivo mette in discussione tutto e tutti. Pertanto, ogni giorno è un’avventura all’insegna dell’esplorazione e delle domande.

No escape - Dal 28 settembre

La serie thriller in 7 episodi, basata sull’omonimo romanzo best seller di Lucy Clark, racconta la storia di due migliori amiche molto legate (Kitty e Lana) che si imbarcano su uno yacht nelle Filippine, il The Blue, per fuggire dalle loro vite nel Regno Unito. Lo show vanta Abigail Lawrie nel ruolo di Lana, Rhianne Barreto (nel ruolo di Kitty) e Jay Ryan.