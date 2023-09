Chi è Rosa Diletta Rossi, la protagonista della fiction Maria Corleone

È Rosa Diletta Rossi la nuova ‘lady mafia’, protagonista della miniserie Maria Corleone. Dopo avere interpretato la moglie di un politico corrotto in Suburra, la 34enne è di nuovo in tv con una nuova fiction in onda su Canale 5 (quattro puntate, a partire dal 13 settembre). Dalla creatività di Zerocalcare – ha recitato nel film ‘La profezia dell’armadillo’ – alle serie di azione. Ma chi è Rosa Diletta, l’affascinante mora che sta facendo appassionare i fan delle serie tv?

Le fiction sono il suo marchio distintivo. Sono passati 13 anni da quando Rosa Diletta Rossi ha debuttato sul piccolo schermo in ‘Mia madre’, la miniserie di Ricky Tognazzi nella quale interpreta Lucia, figlia della coppia protagonista. Era il 2010. Tre anni dopo è ancora in tv nei panni di Chiara nella seconda stagione di ‘Che Dio ci aiuti’. E poi il grande salto con ‘Suburra - La serie’ che l’ha vista nel cast dal 2017 al 2020 nella parte di Alice, moglie di Amedeo Filippo Nigro.

Ma non solo. Nel suo carnet compaiono titoli di successo – anche se ha ricoperto piccoli ruoli – come Don Matteo, Squadra Antimafia 4 e Rocco Chinnici. Sotto la regia di Claudio Amendola, nella serie ‘Nero a metà’ è stata Alba, medico legale e figlia del commissario Carlo Guerrieri, interpretato dallo stesso Amendola.

Rosa Diletta Rossi è nata a Roma il 18 ottobre del 1988 da una famiglia di origine pugliese, nella zona di Foggia. Inizia a recitare fin da giovanissima: era ancora 15enne quando entra nel cast dello spettacolo teatrale ‘Dio’ di Woody Allen, con il regista Carlo Emilio Lerici.

Ancora adolescente partecipa alla ‘Piccola Compagnia Piero Gabrielli’ diretta da Roberto Gandini, con cui ha recitato in diversi spettacoli. Ha calcato le scene su palchi importanti, studiando al Teatro stabile di Genova e alla Scuola di perfezionamento di Torino.

Il debutto cinematografico arriva nel 2012 con il film ‘Maìn - La casa della felicità’ di Simone Spada. Due anni dopo ha recitato nel Pasolini di Abel Ferrara e nel 2017 in Fortunata di Sergio Castellitto. Nel 2018 l’abbiamo vista nel film ‘La profezia dell’armadillo’, tratto dalla graphic novel di Zerocalcare. L’anno scorso ha lavorato al fianco del duo Pio e Amedeo in ‘Belli ciao’ di Gennaro Nunziante, ma anche in "Hill of Vision" di Roberto Faenza.

Nonostante l’ondata di notorietà che sta gradualmente arrivando, Rosa Diletta Rossi è molto riservata. C’è un alone di mistero sulla sua vita privata, per privacy o strategia. Sarà single o fidanzata? Guardando il suo profilo Instagram, alterna foto sul set, scatti nel dietro le quinte e momenti svago.

E, tra foto e video, spunta anche una sequenza delle vacanze: “Un bacio è troppo poco”, ha commentato Rosa e nel video la si vede da lontano in mare con un ragazzo. Viaggi, relax in spiaggia e tanto sport. È appassionata di arrampicata, sul suo profilo social si definisce ‘Actress/climber’, ma anche di vela ed equitazione.