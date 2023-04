Resta con me, guida alla fiction Rai: cast, trama e quante puntate sono

Il genere poliziesco è molto amato e RAI 1 sta per regalare ai fan una nuova serie TV da guardare: si intitola 'Resta con me' e ha per protagonista l'attore e modello Francesco Arca, visto tra le altre cose nel film 'Gli idoli delle donne' e nella serie televisiva 'L'isola di Piero'. L'appuntamento è per domenica 19 febbraio, in prima serata.

Francesco Arca in 'Resta con me' (Foto Rai Fiction/Palomar)

'Resta con me', tutto sulla serie TV

La trama si svolge a Napoli, dove un brillante vice questore è vicino a chiudere un caso importante. Ha una moglie che è giudice presso il tribunale dei minori, sta per diventare padre e insomma la vita gli sorride. Una sera tutto cambia bruscamente: i due sono coinvolti in una sparatoria, lei rimane ferita e perde il bambino che portava in grembo. C'è più di una ragione di crisi, ma le cose si aggravano ulteriormente quando la donna scopre un qualcosa che non sapeva, sul marito, e il loro rapporto va in frantumi. Da questo momento, per l'uomo, ci saranno solo due obiettivi: riconquistare l'amata e catturare la banda criminale che gli ha rovinato la vita.

Cast

'Resta con me' nasce da un'idea di Maurizio De Giovanni, trasformata in sceneggiatura da Donatella Diamanti e da una squadra di autori. Alla regia c'è Monica Vullo, mentre il cast è capitanato dal già citato Francesco Arca. Accanto a lui troviamo Laura Adriani, Antonio Milo, Arturo Muselli, Chiara Celotto, Mario Di Leva, Amedeo Gullà, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Angela Ciaburri, Claudia Tranchese e Maria Pia Calzone.

Una serie che unisce molti generi

La regista Monica Vullo ha dichiarato che 'Resta con me' è stata "una sfida che mi ha permesso di spaziare nei toni e nei generi. La storia infatti contiene in sé molti sapori: quello che all'apparenza è un poliziesco procedural classico, man mano acquista mille sfumature e lambisce generi diversi - dal family alla commedia, passando per il racconto sociale". E ha anche aggiunto: "I protagonisti della serie formano un coro mosso da un forte senso del dovere, impaurito dalla sofferenza, bisognoso di amore, che mi ha dato l'occasione di raccontare stati d'animo, atti di vero e proprio eroismo e la necessità di ricostruire se stessi e una propria famiglia, fino a comporre un racconto sfaccettato, divertente e mai scontato".

Come guardare la serie TV

'Resta con me' è composta da otto episodi. Il debutto è fissato su RAI 1 per domenica 19 febbraio, a partire dalle 21:25. Sarà anche disponibile, in streaming, su RaiPlay.

Il trailer