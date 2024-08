‘Mina Settembre 3’, le prime anticipazioni sulla nuova stagione

Tra i fiori all’occhiello delle fiction Rai, sicuramente c’è ‘Mina Settembre’. La prima stagione è andata in onda nel 2021 mentre la seconda ha visto la luce nel 2022. Sarà il prossimo anno, il 2025, l’annata esatta per potersi gustare le nuove avventure del personaggio interpretato da Serena Rossi. Ma cosa sappiamo sui prossimi episodi? Ecco tutte le anticipazioni e i rumors emersi nelle ultime settimane.

Mina Settembre 3, le prime anticipazioni

In onda molto probabilmente a metà 2025, la terza stagione di Mina Settembre è pronta a risolvere gli interrogativi rimasti aperti con la fine dei precedenti episodi, trasmessi in replica nell’estate 2024 per ‘rinfrescare’ la mente del pubblico in attesa delle trame inedite. Che cosa accadrà nel triangolo d’amore tra Mina con il ginecologo Domenico (interpretato da Giuseppe Zeno) e dal suo ex marito Claudio (Giorgio Pasotti)? Gli sceneggiatori avevano assicurato, al termine della prima stagione, che la storia non sarebbe continuata per molto tempo e che sarebbe arrivata una decisione chiara e definitiva. Ebbene, pronti alla risposta? Nella terza stagione, Mina Settembre sceglierà di stare insieme a Domenico, lasciandosi definitivamente con Claudio che, recentemente, sembrava avere ancora una possibilità per riconquistare il cuore della protagonista. Ma non sarà così e, probabilmente, insieme alla decisione di Mina, il personaggio interpretato da Giorgio Pasotti potrebbe anche lasciare la serie. Non sarà l’unico ad uscire di scena. Nella terza stagione, i telespettatori dovranno salutare Olga (Marina Confalone), la madre di Mina. Se era stata usata, nella trama, la lunga vacanza della donna, inventata per mascherare una malattia che nascondeva alla figlia, nei nuovi episodi non potremo più assistere alle incomprensioni e agli scambi tra la donna e Mina. Rimarrà, invece, Rosa, la sorella di Olga, interpretata da Marisa Laurito e diventata un punto fisso importante nella quotidianità della nipote. Sempre dalle indiscrezioni e dai rumor, ci sarà un grande cambiamento nella vita della protagonista. Nelle prossime puntate, infatti, Mina avrà un ruolo inedito: sarà madre. Ricordate cosa era successo nel finale della seconda stagione? La piccola Viola (interpretata da Ludovica Nasti) aveva chiesto a Mina di adottarla, avendo trovato in lei l’unica persona capace di capirla e di dimostrarle amore. Vuole lasciare per sembra la casa-famiglia nella quale ha vissuto e ricominciare una nuova vita insieme alla donna. Dagli spoiler, Mina accetterà la proposta e adotterà Viola, affrontando anche il tema della maternità e di tutte le responsabilità nuove che ne derivano. Secondo quanto emerso dalla volontà degli sceneggiatori, le trame avranno anche un occhio di riguardo al tema dei giovani d’oggi. Ci sarà maggiore attenzione anche “sociale” verso tematiche più attuali che mai. A permettere questa indagine sarà ovviamente il personaggio interpretato da Serena Rossi. Inoltre, confermato l’ingresso di due nuovi attori nel cast, con ruoli ancora “top secret”. In ‘Mina Settembre 3’ ci saranno anche Luca Ward e Chiara Russo.

Mina Settembre, la storia e il successo della fiction di Rai 1

Come già anticipato, ‘Mina Settembre’ ha debuttato nel 2021 e, dopo due stagioni di successo, è pronta a tornare nel 2025. La serie è di genere commedia/drammatica con molti elementi sentimentali e qualche sfumatura gialla. È diretta da Tiziana Aristarco ed è basata sui racconti di Maurizio De Giovanni, intitolati ‘Un giorno di Settembre a Natale’ del 2013 e ‘Un telegramma da Settembre’ uscito nel 2014. Al centro della trama troviamo le avventure di Gelsomina Settembre, soprannominata Mina. La donna è un’assistente sociale che lavora in un consultorio familiare nel centro storico della città di Napoli. Dopo essersi separata dal marito magistrato, decide di tornare a vivere con la madre e tenta di aiutare quotidianamente le persone che si rivolgono a lei per ottenere un supporto psicologico. I personaggi principali della fiction sono numerosi. Gelsomina "Mina" Settembre, interpretata da Serena Rossi ha una forte empatia e sensibilità ed è convinta e determinata a voler rendere Napoli un posto migliore. Si occupa sempre con grande dedizione delle persone anziane, dei bambini e di coloro che le chiedono aiuto direttamente o indirettamente. Generosa, altruista e solare, Mina vive la sua quotidianità con impegno e moralità. Accanto a lei c’è Claudio De Carolis. Lui è l’ex marito della protagonista (l’attore che veste i suoi panni è Giorgio Pasotti). L’uomo è un magistrato e ha tradito la moglie con Susy Rastelli, conduttrice in un'emittente locale. Claudio non si arrende e vuole recuperare l’attore che ha commesso, tentando di dimostrare a Mina che è cambiato e provando a convincerla a dargli (e darsi) ancora una possibilità. A mettere in discussione i sentimenti che Mina prova (ancora?) per l’ex marito è Domenico "Mimmo" Gambardella, con il volto di Giuseppe Zeno. L’uomo è il ginecologo del consultorio nel quale lavora anche Mina. Decide, in seguito, di lasciare quel posto per lavorare in una clinica privata. Si innamora di Mina, ma il legame tra i due sarà piuttosto complicato e non sempre facile da gestire. Un equilibrio non è scontato e semplice, visto anche la confusione sentimentale che prova la stessa Mina. Due sono le amiche più vicine a Mina. La prima è Irene Pironti, interpretata da Christiane Filangieri. La sua professione è quella di avvocato, è madre di Gianluca e moglie di Paolo. Poi, accanto a lei, c’è anche Titti Ferrari D'Aragone: gestisce un bar ("Il Locale") e ha diverse frequentazioni che non portano a nulla di concreto e spesso, proprio per questo, si trova al centro di critiche sul suo essere poco affidabile, sia da parte delle amiche più strette che dal fratello. Nella seconda stagione della fiction è entrato in scena il personaggio di Rosa De Conciliis, interpretata da Marisa Laurito. La donna è zia di Mina e sorella di Olga, madre della protagonista, uscita di scena dopo la prima stagione. Rosa è una donna estroversa, piena di vita, gentile e molto premurosa, caratterialmente l’esatto contrario della sorella. Va ad abitare insieme a Mina, sostituendosi così alla madre della protagonista e dando vita ad un nuovo rapporto zia/nipote. Olga, la madre di Mina, era molto scettica e critica nei confronti delle scelte della figlia mentre Rosa si dimostra una preziosa alleata, anche nella terza stagione della serie tv.