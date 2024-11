Il ritorno di Milla Jovovich, protagonista del film ‘Protector’

Nuovo progetto cinematografico all’orizzonte per Milla Jovovich. L’attrice sarà protagonista di “Protector”, film la cui produzione dovrebbe iniziare quest’interno, nel Nuovo Messico. Ecco tutte le anticipazioni, i rumors e la trama della pellicola thriller.

Protector: trama e anticipazioni sul film

La storia è descritto "in stile Taken" (un film simbolo del genere) e sarà diretta da Adrian Grünberg. La sceneggiatura è stata scritta da Bong-Seeb Mun ed è stata anche svelata la sinossi ufficiale della sceneggiatura. La Jovovich interpreta Nikki, una donna che si sveglia e scopre che sua figlia, Chloe, è stata rapita. Ecco la trama ufficiale resa nota: “Nikki è un'ex eroina di guerra che credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato violento per crescere sua figlia, Chloe, in pace. Un giorno si risveglia in una fabbrica abbandonata e scopre che Chloe è stata rapita, Nikki deve destreggiarsi nel mondo criminale della città, inseguita sia dalla polizia che dall'esercito, per riavere indietro sua figlia”.

C’è molta attenzione e anche curiosità legata alla realizzazione di questo progetto e, soprattutto, al ritorno sulle scene dell’attrice. Protector rappresenta un’occasione importante per la carriera della Jovovich, da tempo lontana dai set. Sebbene sia stata sempre molto attiva, grazie alla saga di Resident Evil, negli ultimi tempi la sua carriera è apparsa rallentata. C'è stato un intervallo di ben quattro anni tra il thriller di quest'anno, Breathe, e il suo progetto precedente, Monster Hunter, uscito nel 2020. Protector darà all'attrice un’occasione per poter tornare a interpretare un ruolo da protagonista nel modo in cui ha dimostrato di essere capace. Riconquistando l’attenzione mediatica che merita e, si spera, anche i piani alti delle classifiche legate al box office (o dello streaming, in caso dovesse essere deciso un eventuale rilascio attraverso le piattaforme a pagamento).

Non tutto il suo destino professionale, ovviamente, è legato a questa pellicola. Infatti questa non è l’unico progetto che l'attrice ha in programma. È anche pronta a recitare al fianco di Dave Bautista nel film d'azione e avventura di Paul W.S. Anderson “In the Lost Lands”, che è attualmente in post-produzione e sarà probabilmente il suo prossimo progetto ad approdare nelle sale. Inoltre ha anche altri film d'azione in programma, tra cui Midnight, World-Breaker e Twilight of the Dead. Sembra in programma, quindi, un ritorno in pompa magna per il volto simbolo di numerose pellicole dei decenni scorsi, da “Il quinto elemento” alla saga horror di “Resident Evil”.

La carriera e i film più famosi di Milla Jovovich

Nata il 17 dicembre 1975 a Kiev, Milla Jovovich è attrice ed ex modella statunitense cresciuta a Los Angeles. Dopo una carriera folgorante nel mondo del fashion, ha esordito sullo schermo nel film per la tv “The Night Train to Kathmandu” ed è apparsa nel suo primo lungometraggio, “Two Moon Junction”. Nel 1991 si è fatta notare grazie alla pellicola “Ritorno alla Laguna Blu”. Aveva appena 15 anni quando è stata scelta come protagonista del film, girato alle Isole Figi.

Qualche anno dopo è arrivato il film che l’ha lanciata nel mondo del cinema, da promessa a conferma. Grazie a “Il quinto elemento” di Luc Besson, recitò accanto a Bruce Willis in una progetto risultato il più costoso – ai tempi – per le produzioni europee. Interpreteva il ruolo principale, quello di Leeloo, ovver il "Quinto Elemento", una giovane e bellissima donna clonata da alcuni resti umani e in grado di combinare i quattro elementi naturali per impedire la fine del mondo. Rappresentava l'essere supremo che deve proteggere la vita dell'universo, difendendola dal minaccioso male assoluto. Si ritrova a essere incuriosita dalla natura umana e, nel corso del film, scoprirà di provare qualcosa per Korben. Emozioni e sentimenti a lei sconosciuti: non sono altro che l'amore, cosa che mai prima di allora aveva conosciuto e provato.

Qualche anno dopo per lei si apre un periodo legato ad un franchise di grande successo. . Dal 2002 al 2016, infatti, interpretò Alice nel franchise di film horror/action Resident Evil, la serie di film con il maggior incasso basata sui videogiochi omonimi. Ecco, a seguire, i titoli dei capitoli – con l’anno di uscita nei cinema – che l’hanno vista protagonista: Resident Evil (2002), Resident Evil: Apocalypse (2004), Resident Evil: Extinction (2007), Resident Evil: Afterlife (2010), Resident Evil: Retribution (2012) e l’epilogo Resident Evil: The Final Chapter (2016). Nel 2021 tentarono la carta de reboot ma con scarsi risultati. Il film si intitolava “Resident Evil: Welcome to Raccoon City” e vedeva l’assenza della Jovovich con Kaya Scodelario e John-Kamen come nuovi protagonisti della pellicola. Non vi fu mai un seguito e anche gli incassi non entusiasmarono, restando imparagonabili ai riscontri ottenuti con la saga originale.

Nel 2001 e nel 2016, inoltre, vestì i panni di Katinka Ingaborgovinanana nei due capitoli di “Zoolander” con protagonista Ben Stiller. Se il primo film divenne un vero e proprio cult, il seguito venne massacrato dalla critica con recensioni pessime e si rivelò anche un sono flop al box office.

La vita privata di Milla Jovovich

Milla Jovovich si sposò con Shawn Andrews nel 1992: i due si conobbero durante le riprese di Dazed and Confused. Andrews aveva 21 anni e la Jovovich 16; il matrimonio fu annullato dalla madre della giovane, solamente due mesi dopo. La modella e attrice si trasferì in Europa con il suo amico e musicista Chris Brenner dove incontrò e conobbe l'ex bassista dei Jamiroquai, Stuart Zender. Ebbero una relazione da maggio 1994 a ottobre 1995. Due anni dopo sposò il regista del film “Il quinto elemento”, Luc Besson, a Las Vegas dove scelsero di andare a praticare paracadutismo subito dopo la cerimonia. Divorziarono nel 1999. Ebbe un breve flirt con l'allora chitarrista dei Red Hot Chili Peppers John Frusciante e tra il 1998 e il 2001, strinse amicizia con il giovane poeta e musicista Anno Birkin, che fu fonte di ispirazione per molte delle loro composizioni. Jovovich ebbe una relazione sentimentale con Birkin. Poco tempo dopo, purtroppo, lui perse la vita in un incidente d'auto, l'8 novembre 2001.

Conobbe lo scrittore e regista cinematografico Paul W. S. Anderson mentre lavorava al film Resident Evil del 2002, da lui diretto. Il 22 agosto 2009 si unirono in matrimonio e due anni prima era già nata la loro prima figlia, Ever Anderson. Nel 2015 venne alla luce Dashiel Edan. Infine la coppia ha avuto una terza figlia, Osian Lark Elliot, nata il 2 febbraio 2020.