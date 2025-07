Servillo e la solitudine dell’attore: "La sfida di restare sempre umani"

GIFFONI VALLE PIANA (Salerno)

Ha preferito non incontrare i giornalisti. Ma si è concesso, a lungo, alle domande dei ragazzi, gli adolescenti che affollano Giffoni Experience, che ne compongono le giurie e che sono la forza del festival del cinema per ragazzi in corso nella cittadina campana.

Toni Servillo ha parlato del lavoro dell’attore, della sua solitudine, della fatica e della paura. "Non crediate a chi pensa che fare l’attore significhi stare alle feste con un cocktail in mano", ha detto. E ha citato Eduardo De Filippo: "A ottant’anni, prima di andare in scena ancora gli tremavano le gambe. La paura e il talento vivono insieme".

Di fronte a settecento ragazzi venuti da tutta Italia, e anche dall’estero – Macedonia, Georgia, tutto il bacino del Mediterraneo – Toni Servillo ha raccontato la sua ricetta per "diventare umani". Che è, poi, il tema del festival di quest’anno. E ha raccontato il senso e il percorso di una carriera, la sua, che lo ha fatto finire fra gli attori più importanti al mondo, secondo il New York Times.

Con quattro David di Donatello vinti, altrettanti Nastri d’argento, con una collaborazione trentennale con Paolo Sorrentino e con Mario Martone, con il lavoro per tanti altri registi – da Roberto Andò a Marco Bellocchio, da Salvatores a Theo Angelopoulos – certo Toni Servillo si impone come una delle personalità più forti del cinema e del teatro italiani.

"Ma io non ho mai pensato che quella dell’attore sarebbe stata, per me, ‘una carriera’: non pensavo che sarebbe stato un lavoro", dice. "Sono stato folgorato dal teatro a diciassette anni, e ho cominciato a farlo senza aspettarmi niente. Non si deve fare teatro per cercare un riconoscimento, o una retribuzione. Oggi, certo, il mercato è entrato a gamba tesa in ogni manifestazione artistica. Ma non deve essere quello il fine".

Anche nel cinema, rivendica di avere sempre scelto per affinità elettive con il regista e con il progetto, mai pensando al bonifico: "Non ho mai affidato la mia attività a qualcuno che mi collocasse ‘sul mercato’, ma sempre perché condividevo un orizzonte intellettuale con gli autori". E qui si arriva a Sorrentino: sette film insieme, di cui l’ultimo, il prossimo, è praticamente già qui: La grazia, che vede protagonisti Toni Servillo e Anna Ferzetti, sarà presentato in prima mondiale a Venezia il 27 agosto.

"Non lo so che cosa ci lega, che cosa ci ha portati ad essere amici e a fare tanti film insieme", dice. "Forse, se lo scoprissimo, diventerebbe una formuletta, e non lo vogliamo, nessuno dei due. Io gli devo moltissimo: e forse anche lui deve qualcosa a me". Del film che vedremo a Venezia, ovviamente, non dice niente. Solo un’affermazione: "Ho trovato, in quest’ultimo film, la stessa atmosfera del primo che abbiamo fatto insieme". La grazia è stato girato in gran parte a Torino, con incursioni a Mantova e a Milano. Il resto, lo sapremo a Venezia.

Gli piace, invece, parlare del teatro, la sua casa, il suo mondo. "L’esperienza del teatro, affidata a una condivisione umana, a uno spazio e un tempo vissuti insieme dalle persone, è una delle ultime esperienze davvero ‘umane’, insieme ai grandi allestimenti lirici. Il teatro è il contrario del condividere, da soli, l’abisso di uno schermo che nulla ha di umano". E si riferisce all’esperienza, ormai comune a tutti, di vivere affondati nel proprio smarphone. "Teatro e opera lirica condividono l’esperienza di un qualcosa che ha un inizio, uno svolgimento e una fine: il contrario di qualche cosa che ti tratta solo da consumatore, da sfruttare infinitamente. Qualcuno ha interesse a far sì che tutti stiano in casa, da soli, a guardare delle cose inframmezzate da spot pubblicitari. È qualcosa che ci allontana dall’umano: che ci fa sentire la tragedia di una guerra come qualcosa che appartiene al mondo della rappresentazione, e ci fa rimanere sostanzialmente indifferenti".

La guerra come show, al pari di un reality o di un quiz televisivo. "Oggi certi orridi reality fanno illudere che il loro racconto corrisponda alla realtà. E invece sono solo delle mistificazioni. Io non amo i reality. Preferisco le parole di Eduardo De Filippo. Secondo lui, l’attore lavora sulla finzione, per ottenere – attraverso la finzione – il massimo della verità".

Alla fine, ripercorrendo la sua vita da attore, Servillo dice: "Io adesso non ne posso più di entrare in camere d’albergo. Ho passato la mia vita in tante camere d’albergo: all’inizio anche orrende, poi via via un po’ migliori. Ma sempre intrise di solitudine. Aspettando lo spettacolo la sera, o studiando la scena del film che dovrai girare l’indomani mattina. Fare l’attore significa fare sacrifici profondi. È una vita di dedizione, disciplina e solitudine. E prima di entrare in scena, tremano ancora le gambe, ogni volta".