L’orgoglio di Ornella Muti: "Io musa di Sean Baker. La vita regala sorprese"

GIFFONI VALLE PIANA (Salerno) Sean Baker e Ornella Muti: il regista di Anora, il film che ha vinto la Palma d’oro a Cannes e poi cinque Oscar. E la ragazza dagli occhi di cielo, che travolse tutti al suo affacciarsi sulla scena, all’alba degli anni ’70, per poi proseguire nel cinema d’autore, da Monicelli a Risi, da Ferreri a Verdone, fino a Peter Greenaway e a Woody Allen. Che cosa li lega, che cosa hanno in comune? Un dvd. Un cofanetto con quattro film di Ornella, restaurati e rimasterizzati in blu-ray a cura di Sean Baker. Che ammira Ornella Muti da sempre: "Mi ha chiesto se poteva intervistarmi per un cofanetto dei miei film, che voleva distribuire", dice Ornella Muti, ospite del Giffoni Film Fest. "E così è iniziata la nostra conoscenza, e la nostra amicizia". Ornella Muti 1970s Collection contiene quattro titoli restaurati, contenuti speciali inediti e un’intervista esclusiva realizzata dallo stesso Baker. I film nel cofanetto sono tutti risalenti agli anni ’70: La moglie più bella di Damiano Damiani, Il sole nella pelle di Giorgio Stegani, Ritratto di borghesia in nero di Tonino Cervi e Primo amore di Dino Risi.

Ornella, dopo questo atto d’amore da parte di Sean Baker la domanda è obbligata: farete un film insieme? "Ahahah! Ma sono cose nostre… Beh, speriamo di sì. Ma non ho aspettative: l’aspettativa è una trappola. Quello che arriverà, arriverà. Nessuno avrebbe potuto immaginare che Sean Baker dicesse: “Ornella Muti è la mia musa“. La vita è piena di sorprese: questa è stata una delle sorprese più belle".

Vi sentirete a breve? "Fra poco, quando lo tsunami che lo ha investito dopo la vittoria dei cinque Oscar si calmerà. Io amo i suoi film: non solo Anora, ma anche i suoi lavori precedenti. Mi piace il suo sguardo, e anche il fatto che sia riuscito a creare grandi film senza budget miliardari. Questi sono i veri artisti".

Come è la sua vita? Sembra difficile immaginarla in campagna, lontana dal cinema… "E invece è proprio così! Naike ed io viviamo a Lerma, in un cascinale. Il paese vicino è Ovada: Alessandria è a una quarantina di minuti. Ma io sto bene lì, con l’orto, con i figli e i nipoti: mi piace godermeli. Questo è il bello della vita".

L’amore per i film ce l’ha ancora? Quali sono gli ultimi film ai quali ha lavorato? "Ho interpretato Roma elastica, insieme a Marion Cotillard, Noémie Merlant, Isabella Ferrari e Maurizio Lombardi. Interpreto una presentatrice televisiva che intervista Marion Cotillard, un’attrice che sta girando un film a Roma negli anni ’80. Il regista, Bertrand Mandico, ha un grande talento: ama Fellini e Eraserhead di David Lynch: me ne sono innamorata subito".

C’è anche un altro film che la vede protagonista… "Sì: interpreto Ida Dalser nel film Il filo rosso di Alessandro Bencivenga. Il film racconta la storia vera del giovane Benito Mussolini e della sua “famiglia parallela“: Ida Dalser, che Mussolini sposò nel 1914, e il loro figlio Albino Benito. Ida era una donna fantastica, aveva studiato a Parigi, aveva messo su un suo centro estetico: vendette tutto per amore di Benito, che con lei fu ingrato, prepotente e prevaricatore, e la fece rinchiudere in manicomio. Lei aveva una personalità troppo forte, lui non poteva sopportarlo".

Progetti prossimi? "Stiamo producendo un film che ha scritto Naike, mia figlia: è una commedia romantica con tre amiche protagoniste, e con una guest star americana, un nome di rilievo. Il film si chiama L’erba del vicino, e sarà diretto da Giorgio Amato, un regista che apprezzo moltissimo, con cui avevo lavorato nel film Lo sposo indeciso. Giorgio ha un tocco intelligente, raffinato, da commedia, ma senza dimenticare il lato umano".

Dice spesso di essere single. Ma è vero? "Come no! Sono single, e libera di fare tutto quello che voglio… No, niente equivoci: vuol dire che posso tornare a casa dal lavoro e stare una settimana intera con i nipoti e con i figli. Se hai un uomo vicino, non è così semplice. In realtà non sottovaluto l’amore: l’amore è qualcosa a cui tutti aneliamo. Ma o è amore vero, oppure è una perdita di tempo".