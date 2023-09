Leo Gassmann diventa Franco Califano: sarà lui il protagonista della fiction Rai sul Califfo

Leo Gassmann diventa attore. E la tradizione di famiglia continua. Dopo nonno Vittorio e papà Alessandro, adesso è la volta del "volto nuovo" Leo. Un volto nuovo che è già conosciuto al grande pubblico per le sue due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 2020 con la vittoria tra le 'Nuove proposte' con la canzone 'Vai bene così' e nel 2023 con la presenza fra i big con il brano 'Terzo cuore' scritto per lui da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Ma anche per la partecipazione a X Factor.

Una carriera da cantautore, quindi. Leo Gassmann, 25 anni ancora da compiere, sta lavorando da diverso tempo per riuscire a percorrere questa strada. Lo stesso Gassmann, però, non ha mai posto limiti al proprio cammino e ora ecco la svolta.

Leo Gassmann, infatti, debutterà presto come attore con un ruolo di peso enorme. Sarà infatti Franco Califano nella fiction Rai sulla vita del cantautore romano. L'indiscrezione è stata confermata dal sito Dagospia.

Un ruolo impegnativo, una figura amata e conosciuta da milioni di italiani: interpretare Franco Califano non è di certo il modo più soft per entrare nel mondo del cinema. Il "piccolo" di casa Gassmann, tuttavia, non si lascia intimorire dalle sfide. E chissà che non si possa dire che è nata una nuova stella.