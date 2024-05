‘The Kardashians 5’, quando esce su Disney +

La serie ‘Le Kardashian’ sta per tornare. La quinta stagione uscirà su Disney + il 23 maggio 2024. Anche nelle nuove puntate Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie sono alle prese con le dinamiche conflittuali tra sorelle, sotto la supervisione della madre Kris. Una famiglia, quella delle Kardashian-Jenner, a tutta velocità, sempre con l’acceleratore premuto. I suoi membri sono diventati famosi a partire da un reality americano del 2007, a cui sono seguiti tanti altri progetti televisivi, in parte di alcuni singoli componenti e per il resto di tutto il clan.

Kris Jenner

Kris è la matriarca dei Kardashian-Jenner. Ha sei figli. I primi quattro sono: - Kourtney - Kim - Khloé - Rob Kris li ha avuti dal primo matrimonio con Robert Kardashian Sr. (ex avvocato di O.J. Simpson, scomparso nel 2003). Kendall e Kylie, invece, sono nate da Kris e Caitlyn (nata William Bruce Jenner). Dal 2014 la matriarca del clan più mediatico del mondo ha una relazione con Corey Gamble, apparso anche in alcuni episodi delle precedenti serie targate Kardashian.

Kourtney Kardashian

Mason, Penelope e Reign sono i tre figli che Kourtney ha avuto dall'ex partner Scott Disick. In seguito si è risposata con il musicista dei Blink-182 Travis Barker, che aveva cominciato a frequentare all’inizio del 2021 dopo essere stati amici per molto tempo. Barker aveva già tre figli a sua volta: Landon, Alabama e Atiana.

Nel novembre 2023, la coppia ha avuto il piccolo Rocky Thirteen Barker. Kourtney e Travis si sono detti sì tre volte: a Las Vegas, a sorpresa, nell'aprile 2022, a Santa Barbara nel maggio 2022 e a Portofino sempre nel maggio 2022, una settimana dopo le nozze legali di Santa Barbara.

Kim Kardashian

Kim e l’ex marito, il rapper Kanie West, sono genitori di North, Saint, Chicago e Psalm. Dopo aver presentato la richiesta di divorzio da lui nel febbraio 2021, la Kardashian ha frequentato il comico televisivo Pete Davidson per nove mesi. I due hanno poi preso strade diverse nell'agosto 2022. Dal settembre 2023 l’influencer è molto vicina allo sportivo Odell Beckham Jr.

Khloé Kardashian

Si chiamano True e Tatum i due figli che Khloé ha avuto dall'ex Tristan Thompson. I due partner si sono separati nel 2021 dopo i ripetuti tradimenti di Tristan, ma restano uniti nel ruolo di genitori. In una puntata del 2023 di ‘The Kardashians’, l'imprenditrice ha detto, facendo riferimento al suo ex: “Ci capiamo sempre alla grande. Lui e io abbiamo una grande amicizia. Per i miei figli, metterò tutto da parte”.

Rob Kardashian

È padre di una figlia di nome Dream, nata nel novembre 2016. La madre è Blac Chyna, modella e imprenditrice con cui Rob ha rotto nel 2017. I due hanno girato insieme anche una serie a loro intitolata. Non si sa nulla di preciso sull’attuale situazione sentimentale di Rob.

Kendall Jenner

Nel giugno 2022, dopo due anni di relazione, è finita tra Kendall e il giocatore di pallacanestro Devin Booker. Jenner, poi, ha cominciato a frequentare il rapper e cantante portoricano Bad Bunny. A dicembre 2023 si è diffusa la notizia della loro rottura, anche se Kendall e Bad sono stati visti insieme nei pressi di Barbados per festeggiare il 2024. Ma una fonte avrebbe confermato a ‘People’ che non fanno più coppia fissa. Anzi, secondo alcuni Kendall si starebbe riavvicinando a Booker.

Kylie Jenner

Kylie è famosa per almeno tre storie sentimentali sotto i riflettori.

La prima storia è stata con il rapper Tyga. I due si sono incontrati per la prima volta a novembre 2011 alla festa per i sedici anni di Kendall Jenner, vista in ‘Keeping Up With The Kardashians’. Tre anni dopo il musicista, che all’epoca era fidanzato con Blac Chyna, ha organizzato il party per il diciassettesimo compleanno di Jenner. Pochi giorni dopo, Tyga ha annullato il fidanzamento con Chyna, con cui ha un figlio, King Cairo. Kylie e Tyga sono stati insieme dal 2015 al 2016 e, dopo un breve ritorno di fiamma, si sono lasciati definitivamente nella primavera 2017.

Successivamente Kylie ha avuto una relazione tra alti e bassi per sette anni con un altro rapper, Travis Scotti, padre di Stormi Webster e Aire Webster (inizialmente si chiamava Wolf, poi i genitori gli hanno cambiato nome).

In seguito l’imprenditrice ha iniziato a frequentare l'attore Timothée Chalamet, che ha accompagnato all’anteprima del film ‘Wonka’ e ai Golden Globe 2024.