Chi è Chiara Tron, Tamara di ‘Viola come il mare 2’

La seconda stagione di ‘Viola come il mare’, con Francesca Chillemi e Can Yaman, partita eccezionalmente venerdì 3 maggio, va in onda su Canale 5 il giovedì sera. In tutto sono sei puntate da due episodi ciascuna. La fine è prevista per il 7 giugno. Fin dall’inizio della serie uno dei personaggi più amati dal pubblico, accanto ai protagonisti Viola Vitale e Francesco Demir, è quello di Tamara, amica e collega di Viola.

Tamara

Le due hanno caratteri opposti, ma si vogliono bene e sono molto unite nel lavoro e nella vita privata. Tamara Graziosi, interpretata da Chiara Tron, fa le riprese nella redazione giornalistica di Viola e ha sviluppato una strategia di sopravvivenza per rimanere a galla in un ambiente molto competitivo e tendenzialmente maschilista, ovvero farsi i fatti propri e cercare di darsi da fare il meno possibile oltre allo stretto necessario. È una grande pessimista: se qualcosa deve andare storto, non c’è verso di cambiare le cose. E allora, perché darsi da fare? Mentre Viola è un’inguaribile romantica, Tamara non sembra credere nell’amore e si mostra scontrosa. Ma è una figura comunque simpatica. Nella seconda stagione di ‘Viola come il mare’ Viola e Tamara sono rimaste in redazione, una sempre come cronista, l’altra ancora come videomaker, confermate dal nuovo editore Leonardo Piazza (Ninni Bruschetta) e alle prese con la nuova direttrice Vita Stabili (Alice Arcuri).

Biografia

L’attrice che interpreta Tamara, Chiara Tron, è di Roma, dov’è nata nel 1993. Dopo la laurea si è dedicata alla recitazione e ha iniziato percorsi accademici per diventare attrice, tra cui uno con il regista Massimiliano Bruno, con il quale ha poi lavorato successivamente. Oltre a ‘Viola come il mare’, in cui Tron recita dalla prima stagione nel 2022, l’attrice ha lavorato anche in ‘Nero a metà’, ‘Ritorno al crimine’, ‘Io e Angela’, ‘Don Matteo’ (nell’episodio intitolato ‘Il giorno perfetto’).

Vita privata

Per Chiara Tron il set di ‘Viola come il mare’ è stato galeotto. È lì che l’attrice romana, infatti, ha conosciuto Ruben La Malfa, che nella prima stagione della serie interpretava il personaggio di Carmine. Il loro amore è stato svelato durante un’ospitata di Francesca Chillemi e della stessa Tron a ‘Verissimo’. Chiara ha raccontato che lei e La Malfa si sono innamorati una volta finite le riprese, frequentandosi al di là del set. La Chillemi ha detto che alla cena di fine produzione Chiara le si era avvicinata sussurrandole che aveva una notizia da darle… E poi le due si sono ritrovate in vacanza in Sicilia, terra d’origine di Francesca e di Ruben.