Lea 2, stasera la terza puntata: anticipazioni. Il trapianto di Camilla e un ricatto per Bruno: cosa c’è dietro al mistero?

Camilla si aggrava, i medici puntano al trapianto di fegato e i riflettori si accendono su Sofia, la donna che sostiene di essere la madre biologica. Tutti i dubbi stanno per essere svelati: sarà l’esame medico sulla compatibilità tra madre e figlia ad accertare il reale rapporto di parentela tra le due. Intanto Arturo torna in Italia dilaniato dai sensi di colpa.

Tutte le novità della terza puntata di Lea 2 in onda domenica 26 novembre su Rai1. Ecco le anticipazioni dei due episodi del penultimo appuntamento della fiction con Anna Valle, trasmessi stasera, a partire dalle 21.25.

Le condizioni cliniche di Camilla (Elena Sophia Senise) precipitano e i medici del reparto pediatrico di Ferrara valutano l’ipotesi di un trapianto di fegato. La candidata perfetta è Sofia (Angela Curri) che accetta senza riserve. Travolto dal senso di colpa per il tradimento avvenuto a Londra, Arturo (Mehmet Gunsur) decide di tornare in Italia da Lea (Anna Valle) e Martina (Cloe Gunsur).

Olga (Marina Crialesi) si scopre gelosa di Bruno (Alan Cappelli Goetz) e Favilla (Manuela Ventura) quando li vede parlare con atteggiamenti amichevoli. Cosa nasconde Bruno? La situazione si complica quando l’ex compagno di università Gianni inizia a ricattarlo. Jacopo – che torna in ospedale e scopre di essere affetto da una insufficienza mitralica – ammette a Lea e Arturo di aver architettato tutto per attirare l’attenzione di Martina.

Una notte scoppia una rissa tra ubriachi: Valeria (Claudia Vismara) viene ferita nel tentativo di fermarla mentre è con Marco (Giorgio Pasotti). Intanto Lea organizza una sorpresa per festeggiare il ritorno di Arturo, ma le cose non vanno secondo i piani.

Valeria viene trasportata d’urgenza all’Ospedale Estense e subito entra in sala operatoria. La situazione la avvicina a Marco, che rimane al suo fianco. Arrivano i risultati del test di compatibilità tra Camilla e Sofia: il trapianto di fegato si farà.

Pietro (Primo Reggiani) scopre quanto successo tra suo padre e Michela (Rausy Giangarè) e pensa a come affrontarlo. Lea affronta le dolorose conseguenze del comportamento di Arturo, mentre Jacopo decide di rivelare la verità a Martina. Arturo cerca di farsi perdonare il tradimento da Lea, ma la ferita è troppo profonda: i due si lasceranno?

La penultima puntata di Lea 2 va in onda stasera, domenica 26 novembre, in prima serata su Rai1. Due nuovi episodi a partire dalle 21.25 anche su RaiPlay, sia in diretta che in streaming. La settimana prossima ci sarà l’ultima puntata, in onda domenica 3 dicembre 2023.

Lea Castelli, interpretata da Anna Valle

Marco Colomba, interpretato da Giorgio Pasotti

Arturo Minerva, interpretato da Mehmet Günsür

Pietro Verna, interpretato da Primo Reggiani

Rosa Gori in Nibbi, interpretata da Daniela Morozzi

Favilla Mancuso, interpretata da Manuela Ventura

Olga Francesio, interpretata da Marina Crialesi

Michela Idiong, interpretata da Rausy Giangarè

Donato Nibbi, interpretato da Jerry Mastrodomenico

Eugenio Chiaravalle, interpretato da Sergio Pierattin i

i Anna Galgano, interpretata da Eleonora Giovanardi

Koljia Antonov interpretato da Sebastiano Amodeo

Martina Minerva, interpretata da Cloe Günsür

Viola Parisi, interpretata da Rosa Barbolini

Luca Idiong, interpretato da Karim Ndiaye

