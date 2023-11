Lea 2, stasera la seconda puntata: anticipazioni. Il colpo di scena su Marina e il ritorno di fiamma di Anna

Preoccupata, Lea affronta Martina riguardo all'incontro con la presunta madre biologica. Inizia così la seconda puntata di Lea 2, la serie tv hospital con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür. Stasera, domenica 19 settembre, tornano in prima serata su Rai1 altri due nuovi episodi di questa seconda stagione

Un successo annunciato fin dalle prime battute della fiction, che domenica scorsa ha ottenuto il 15,9% di share e un seguito pari a oltre 3 milioni di spettatori, garantendo così alla rete ammiraglia Rai la leadership del ‘prime time’. Ecco le anticipazioni della seconda puntata.

Lea parla con Martina sull’incontro con la donna che sostiene di essere la madre biologica e condivide quanto ha scoperto con Arturo, che però sembra titubante: è possibile che questa persona non sia chi dice di essere? Ignorando le indicazioni dei genitori, Martina chiede nuovamente un incontro alla persona misteriosa che crede essere la sua vera madre.

Pietro e Michela propongono a Lea e a Marco di essere i loro testimoni di nozze. Anna annuncia di voler frequentare un corso di aggiornamento fuori Ferrara, mentre Marco e Valeria finiscono a letto insieme. Olga aiuta Bruno, il nuovo collega arrivato in reparto, ad ambientarsi e tra i due sembra nascere una buona intesa. Ma Bruno mostra qualche segnale preoccupante: sembra sfuggire ai doversi da infermiere. Perché, nasconde qualcosa? Lea chiede aiuto a Valeria per risalire all’identità della donna entrata nella vita di Martina.

Anna parte per il suo corso di aggiornamento e Marco, rimasto solo con Gioia, non riesce a conciliare il lavoro con i doveri paterni. Sofia finisce agli arresti domiciliari e alla piccola Camilla viene diagnosticata la malattia di Wilson, una rara patologia che colpisce il fegato.

Intanto Jacopo, un amico di Martina, arriva in reparto dopo avere avuto un attacco di panico. La madre di Pietro si mette all’opera per i preparativi del matrimonio del figlio e di Michela, contro la volontà dello stesso Pietro. Arturo ed Emma si lasciano trasportare dalla complicità: sono a Londra e la serata di festeggiamenti sembra portarli verso un’intimità inattesa.

Un colpo di scena rivela la verità sulle disavventure di Martina. Mentre Arturo è a Londra con Emma, anche Lea si ritrova a vivere una situazione inaspettata che le farà rivere il passato. L’ex marito rimane a dormire da lei insieme alla figlia: la serenità del risveglio in famiglia mette i due di fronte allo spettro della felicità perduta. Ci sarà un ritorno di fiamma?

La nuova stagione di Lea va in onda ogni domenica alle 21.25 su Rai1 e sulla piattaforma di Play, qui la si può vedere sia in diretta che in streaming. L’ultima puntata è prevista per domenica 3 dicembre 2023.