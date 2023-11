Lea 2, la guida completa alla fiction con Anna Valle: trama e anticipazioni. Ecco dove è stata girata

Anna Valle torna in con la seconda stagione di ‘Lea – I nostri figli’, la ‘serie hospital’ con quattro nuove serate su Rai1 a partire da domenica 12 novembre. Un salto di tre anni nella storia di Lea – l’infermiera del reparto di pediatria dell'Ospedale Estense di Ferrara interpretata da Anna Valle – per ripartire con una nuova vita. Al suo fianco ora c’è Arturo: l’affascinante musicista che le faceva battere il cuore nella scorsa stagione è il suo nuovo compagno.

Dopo il successo della prima stagione, con ‘Lea 2’ ritroveremo Anna Valle nei panni della protagonista, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür nella serie tv scritta da Mauro Casiraghi e Anna Mittone. Otto episodi per quattro domeniche, in onda nella prima serata di Rai1 dal 12 novembre al 3 dicembre 2023. Ecco la trama della fiction e le anticipazioni della prima puntata.

“La storia dell’infermiera Lea Castelli ha emozionato tantissimi spettatori”, racconta il regista Fabrizio Costa. “Anche in questa stagione, abbiamo cercato di restituire le forti emozioni della prima – continua – riproponendo un’altra grande scommessa sentimentale per la nostra protagonista che coinvolgerà ancora Marco, Arturo e i loro rispettivi figli. La nostra straordinaria infermiera si dovrà dividere, con passione e cuore, tra i suoi sentimenti personali e quelli, che inevitabilmente la coinvolgono, dei bambini che hanno bisogno della sua vicinanza e assistenza in ospedale”.

Sono passati tre anni nella vita di Lea Castelli e molte cose sono cambiate. La donna è riuscita a risollevarsi dal dolore della perdita del figlio che aspettava dal marito e ora è felicemente fidanzata con il musicista turco Arturo Minerva (Mehmet Günsür), il papà di una sua ex paziente. Ma un fatto inatteso sconvolge la vita della bella infermiera ferrarese: l’arrivo improvviso di una donna che sostiene di essere la madre biologica di Martina (Cloe Günsür), la figlia di Arturo.

Il lavoro in ospedale continua come sempre. Lea è lavora a stretto contatto con l’ex marito Marco Colomba, il primario di pediatria chirurgica interpretato da Giorgio Pasotti. I rapporti tra loro non sono sempre facili. Marco si è rifatto una vita con Anna Galgano (Eleonora Giovanardi), collega e amica di vecchia data di Lea, ma ora la relazione è finita e io due si ritrovano a fare i conti con l’affido della figlia Gioia.

Ma tra Lea e Marco l’amore è davvero finito o sotto le ceneri di un matrimonio finito stanno covando sentimenti nuovi? L’infermiera dovrà scegliere se fidarsi di Arturo – che nel frattempo sembra subire il fascino di un'altra donna, una produttrice discografica – o se lasciarsi andare al ritorno di fiamma con l’ex marito.

È l'anniversario di Arturo e Lea, tre anni dopo gli eventi della prima stagione. Sebbene la sua carriera musicale impegni il musicista spesso a Londra, Arturo, Martina e Lea sono ormai una famiglia. Al contrario, Marco e Anna affrontano con fatica l'affido condiviso della figlia Gioia e sembrano non riuscire a venirsi incontro. Questo precario equilibrio è ulteriormente incrinato dall'arrivo di Nicola, il nuovo compagno di Anna. Di nascosto dai genitori, Martina chiede all'amico Lupo di accompagnarla a un appuntamento misterioso in motorino, ma i due rimangono coinvolti in un incidente stradale.

In reparto, ritroviamo le colleghe della protagonista: la coordinatrice Rosa (Daniela Morozzi), migliore amica di Lea, la cinica Favilla Mancuso (Manuela Ventura), l’allegra Olga Francesio (Marina Crialesi) e la giovane tirocinante nigeriana Michela Idiong (Rausy Giangar). Nella nuova stagioni non mancheranno delle new entry: Bruno, il nuovo collega che nasconde un segreto.

Anche la seconda stagione dei Lea è ambientata a Ferrara. Le riprese sono state effettuate da aprile a luglio 2023 tra le diverse location della città estense e Roma, dove a Cinecittà è stato ricreato il reparto di pediatria dell'ospedale Estense di Ferrara, dove lavora la protagonista.

Molte scene sono state girate anche in città: oltre all’esterno dell’ospedale, i ferraresi potranno riconoscere le vie Terranuova, Voltapaletto, Cavour, Previati e De Pisis. “L’accoglienza è stata molto calorosa, la popolazione ci ha ricevuto con entusiasmo. La prima volta che sono stata qui mi ha colpito in particolare il profumo dei tigli”, ha detto l’attrice protagonista della fiction, Anna Valle.

Quattro puntate nella prima serata di Rai1, a partire da domenica 12 novembre. La nuova stagione di Lea andrà in onda ogni domenica con otto nuovi episodi alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay, sia in diretta che in streaming. Sono quattro le puntate inedite, in palinsesto fino a domenica 3 dicembre 2023.

Lea Castelli, interpretata da Anna Valle . È l'infermiera del reparto di pediatria dell'Ospedale Estense di Ferrara.

. È l'infermiera del reparto di pediatria dell'Ospedale Estense di Ferrara. Marco Colomba, interpretato da Giorgio Pasotti . È il primario chirurgo di pediatria ed ex marito di Lea.

. È il primario chirurgo di pediatria ed ex marito di Lea. Arturo Minerva, interpretato da Mehmet Günsür . È un musicista turco che da vent’anni abita in Italia, ed è la nuova fiamma di Lea.

. È un musicista turco che da vent’anni abita in Italia, ed è la nuova fiamma di Lea. Pietro Verna, interpretato da Primo Reggiani . È il giovane collega di Marco Colomba.

. È il giovane collega di Marco Colomba. Rosa Gori in Nibbi, interpretata da Daniela Morozzi . È la coordinatrice infermieristica del reparto di pediatria e moglie di Donato, ed è la migliore amica di Lea.

. È la coordinatrice infermieristica del reparto di pediatria e moglie di Donato, ed è la migliore amica di Lea. Favilla Mancuso, interpretata da Manuela Ventura . È un'infermiera apparentemente cinica.

. È un'infermiera apparentemente cinica. Olga Francesio, interpretata da Marina Crialesi . È un'infermiera allegra e sempre alla ricerca dell'uomo giusto.

. È un'infermiera allegra e sempre alla ricerca dell'uomo giusto. Michela Idiong, interpretata da Rausy Giangar è. È una giovane tirocinante di origini nigeriane che avrà una relazione con il dottor Verna.

è. È una giovane tirocinante di origini nigeriane che avrà una relazione con il dottor Verna. Donato Nibbi, interpretato da Jerry Mastrodomenico . È un infermiere nonché marito di Rosa.

. È un infermiere nonché marito di Rosa. Eugenio Chiaravalle, interpretato da Sergio Pierattini . È il direttore dell'Ospedale Estense.

. È il direttore dell'Ospedale Estense. Anna Galgano, interpretata da Eleonora Giovanardi . È la dottoressa del reparto di ginecologia e vecchia amica di Lea alla quale ha sedotto il marito.

. È la dottoressa del reparto di ginecologia e vecchia amica di Lea alla quale ha sedotto il marito. Koljia Antonov interpretato da Sebastiano Amodeo . È un bambino adottato dalla Russia e malato di tumore alle ossa.

. È un bambino adottato dalla Russia e malato di tumore alle ossa. Martina Minerva, interpretata da Cloe Günsür . È la figlia di Arturo.

. È la figlia di Arturo. Viola Parisi, interpretata da Rosa Barbolini . È un'altra paziente del reparto pediatrico.

. È un'altra paziente del reparto pediatrico. Luca Idiong, interpretato da Karim Ndiaye. È il fratello di Michela.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui