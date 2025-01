Le serie tv dell’anno: da “L’arte della gioia“ a “Il Gattopardo“

Sarà un anno intenso il 2025 per quanto riguarda le serie tv, con grandi ritorni e novità assolute. Ecco alcuni dei titoli da non perdere. Raiuno dà il via con Leopardi - Il poeta dell’Infinito, la miniserie in Sergio Rubini in onda oggi e domani. Giovedì torna la nuova stagione della fiction Un passo dal cielo. Dal 12 ecco la terza stagione di Mina Settembre con Serena Rossi. Il 29 gennaio Elena Sofia Ricci tornerà con La farfalla impazzita, tratta dalla storia vera di Giulia Spizzichino, unica sopravvissuta della sua famiglia all’eccidio delle Fosse Ardeatine.

Ricco il piatto di Mediaset su Canale 5, tralasciando la galassia turca, tornerà anche Viola come il mare 3; tra le novità assolute ci sono l’action di spionaggio La regola del gioco con Alessandra Mastronardi e il poliziesco Alex Bravo con Marco Bocci. Sky inizia l’anno con due serie attesissime. Si parte venerdì con M - Il figlio del secolo, poi la nuova stagione di I delitti del BarLume (con Filippo Timi, dal 13 gennaio). Tecla Insolia è la protagonista di L’arte della gioia, serie tratta dall’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza e diretta da Valeria Golino (dal 21 febbraio). Ma su Sky sono attese anche serie straniere come la seconda stagione di The Last of Us, The White Lotus. E il nuovo prequel del Trono di Spade.

Su Netflix, dal 9 gennaio, in American Primeval ammiriamo la nascita di quello che conosciamo come il West americano; in arrivo Acab - La serie (dal 15 gennaio), ispirata dall’omonimo film.. Altro grande titolo quello di Il Gattopardo, serie tratta dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e interpretata da Deva Cassel, Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli.

Disney+ propone tra le altre cose la quarta stagione di The Bear, la seconda di Andor e la sesta di Il racconto dell’ancella. Su Prime Video vedremo le terze stagioni di Reacher, Bosh: Legacy e di La ruota del tempo.