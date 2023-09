Chi è Jacob Elordi, Elvis Presley in ‘Priscilla’

Uno dei divi più attesi e acclamati dell’ultima Mostra del cinema di Venezia è stato Jacob Elordi, attore australiano che ha interpretato Elvis Presley in ‘Priscilla’, biopic diretto da Sofia Coppola. Il film è stato dedicato proprio all'ex moglie di Presley, Priscilla, interpretata da Cailee Spaeny e si è basato sulla stessa autobiografia della donna. A quanti hanno chiesto a Elordi se ha provato paura a confrontarsi con un simile mito, l’attore ha risposto che più di ogni altra cosa si è sentito molto fortunato e grato. I suoi punti di riferimento nella recitazione e nello spettacolo sono Marlon Brando, Steve McQueen, Christian Bale.

Jacob Elordi alla premiere di 'Priscilla'alla Mostra di Venezia (Ansa)

Biografia

Jacob Elordi è originario di Brisbane, Queensland, Australia. È nato lì nel 1997. Festeggia il compleanno il 26 giugno. È famoso anche per la sua altezza, di un metro e novantasei. Il padre di Elordi, John, è un ex migrante che si è trasferito nel continente australiano dopo essere partito dai Paesi Baschi quando era un bambino. La madre si chiama Melissa. I coniugi Elordi hanno anche altre due figlie, Isabella e Jalynn. L'adolescenza di Elordi è stata divisa tra il teatro e il rugby. Alla fine ha avuto la meglio la carriera artistica. L’attore ha ottenuto grande visibilità nel 2017 per la sua partecipazione al film ‘Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar’, in cui ha avuto un ruolo secondario. Successivamente, è stato ufficialmente scelto per interpretare il ruolo di Rooster in ‘Swinging Safari’ (2018), una produzione australiana. La sua popolarità è cresciuta notevolmente quando ha interpretato il ruolo di Noah Flynn nella serie di commedie romantiche ‘The Kissing Booth’ (2018-2021), basata su un romanzo omonimo di Beth Reekles.

‘Euphoria’

Nel 2019 Jacob Elordi ha recitato nei panni di Nate Jacobs nella serie televisiva HBO ‘Euphoria’, una parte che gli ha fatto ottenere grande successo. Jacobs è un atleta con un lato oscuro, con problemi di gestione della rabbia e insicurezze sessuali e disagi legati anche a dinamiche familiari. La serie segue la vita di un gruppo di adolescenti in una cittadina suburbana mentre affrontano una serie di sfide legate all'identità, alle relazioni, alla droga, e alle questioni familiari. ‘Euphoria’ ha fatto discutere per la sua rappresentazione cruda e realistica delle vite degli adolescenti, affrontando temi come la dipendenza, la sessualità, la depressione, l'ansia e il trauma. Oltre a Elordi nel cast, tra gli altri, c’è Zendaya nei panni della protagonista Rue Bennett, che torna a casa dopo una permanenza in una struttura di riabilitazione per problemi di tossicodipendenza e lotta per rimanere sobria mentre cerca di affrontare una vita privata complicata. Jules Vaughn (Hunter Schafer) è un'altra adolescente nella serie, una ragazza transgender che diventa amica di Rue.

Ultimi film

Nel 2022, Elordi è stato il protagonista del thriller sensuale ‘Deep Water’ diretto da Adrian Lyne, Ben Affleck e Ana de Armas. La trama del film, in Italia noto come ‘Acque profonde’, ruota attorno a un marito benestante che, pur di non perdere la moglie ed evitare di divorziare, consente alla sua partner di avere una relazione extramatrimoniale. Ma quando l’amante della donna scompare, lui diventa il sospettato numero uno. Oltre alla partecipazione a ‘Priscilla’, ha continuato a scalare lo star system interpretando il ruolo principale in ‘Saltburn’ (2023), dove recita nei panni dell’affascinante e aristocratico Felix che invita uno studente dell'Università di Oxford, Oliver (Barry Keoghan, a passare l'estate nella tenuta di famiglia, a Saltburn. A produrre il film sono Emerald Fennell, che è anche regista, l’attrice Margot Robbie (‘Barbie’) e Josey McNamara.

Amori

Anche la vita sentimentale di Jacob Elordi è stata spesso al centro dell'attenzione pubblica, con relazioni con colleghe famose come Joey King, Zendaya, Kaia Gerber, l'influencer Olivia Jade Giannulli. È stato avvistato anche con la modella Bianca Finch, ma tra loro ci sarebbe solo amicizia. Tra alti e bassi e continui tira e molla, attualmente proseguirebbe la storia tra Elordi e la Giannulli.