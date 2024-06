Oscar: Castellitto, Trinca e Ceccherini fra i nomi nuovi dell’Academy

Diversi nomi italiani fra le new entry dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ovvero l'istituzione hollywoodiana che ogni anno assegna i Premi Oscar. Sono undici i volti di casa nostra ammessi: gli attori Sergio Castellitto e Jasmine Trinca, il direttore della fotografia Crescenzo Giacomo Notarile (Gotham" e "Star Trek: Picard"), l'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, la montatrice Carlotta Cristiani, il compositore Fabrizio Mancinelli, l'esperto di effetti visivi Simone Coco ("Napoleon" e "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One"), lo sceneggiatore Alessandro Camon "The Listener" e "The Messenger"), l'attore Massimo Ceccherini nelle vesti di sceneggiatore ("Pinocchio" e "Io capitano", entrambi diretti da Matteo Garrone) e lo sceneggiatore Massimo Gaudioso ("La stranezza" di Roberto Andò e "Io capitano").

Sono 487 i nuovi membri dell'Academy, fra cui Jessica Alba, Lily Gladstone, Greta Lee, Catherine O'Hara, Fiona Shaw e D.B. Sweeney.

I membri dell'Ampas salgono così a 10.910, con 9.934 membri aventi diritto di voto per la prossima edizione degli Oscar: quella del 2025 sarà la 97esima.

"La selezione si basa sul merito, con un impegno costante per la rappresentanza, l'inclusione e l'equità che rimane una nostra priorità. Della classe 2024, il 44% si identifica come donna, il 41% appartiene a comunità etniche/razziali sotto-rappresentate e il 56% proviene da 56 paesi e territori al di fuori degli Stati Uniti. Tra gli invitati ci sono 71 candidati all'Oscar, tra cui 19 vincitori" fa sapere l'Academy.