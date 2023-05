Il Patriarca, anticipazioni della quarta puntata in onda stasera: rivelazione choc

Il segreto di Nemo sta per essere svelato. È la svolta che potrebbe cambiare il corso della storia dei Bandera, una famiglia potente e senza scrupoli alle prese con una faida per la successione al comando dell'azienda, la Deep Sea. Andrà in onda stasera – venerdì 5 maggio, alle 21.30 su Canale 5 – la quarta puntata della fiction ‘Il Patriarca’, interpretata e diretta da Claudio Amendola. La guerra per il potere è ormai entrata nel vivo, stasera tutti i nodi vengono al pettine: ecco cosa succederà nella quarta puntata della serie.

Anticipazioni del 5 maggio

Colpo di scena: Serena (Antonia Liskova) rivela a tutta la famiglia Bandera la malattia di cui soffre il marito, Alzheimer. Nemo (Claudio Amendola) non condivide la scelta della moglie, è preoccupato che questa rivelazione – tenuta segreta fin dalla prima puntata e che ha spinto il patriarca a lasciare il suo impero ai figli – destinata a cambiare gli assetti familiari e rompere gli equilibri già precari per la successione al comando della Deep Sea.

La trama della quarta puntata

Dopo la scoperta della malattia del padre, la figlia Nina Bandera (Giulia Schiavo) decide che è arrivato il momento giusto per annunciare a tutta la famiglia l’intenzione di sposare Mario Rizzi (Monaco Di Lapio), il figlioccio senza scrupoli di Nemo, disposto a tutto pur di arrivare al comando della Deep Sea. Perfino a lasciare Elisa (Giulia Bevilacqua), fidanzata e socia in affari, per convolare a nozze con la presunta erede al trono dei Bandera. La figlia illegittima di Nemo, Lara Raniero (Neva Leoni) litiga con Malcolm (Carlo Calderone) quando scopre un video che riprende il contabile in atteggiamenti compromettenti. Intanto, Alessandro Buscemi (Gianluca Zaccaria) – figlio di Franco e fidanzato di Carlo, il figlio del capostipite dei Bandera – vuole scoprire se davvero sia stato Nemo a uccidere suo padre, mentre nel frattempo l’inflessibile ispettore Monterosso (Primo Reggiani) indaga sulla morte della neurologa. Un’indagine spinosa che, ancora una volta, rischia di mettere al centro del mirino Nemo. Il figlio Carlo (Carmine Buschini) entra in possesso di un'agenda che scotta e che rivela inquietanti segreti di famiglia.

Cast e personaggi della serie

• Claudio Amendola è il patriarca Nemo Bandera, un uomo di potere abituato ad essere rispettato e temuto • Antonia Liskova è l’ambiziosa Serena Bandera, moglie di Nemo e madre di Nina e Carlo • Neva Leoni è la prima figlia Lara Raniero, nata da Ada che è stata il primo e più grande amore di Nemo. Lara è l'unica che riesce a tenere testa e a non temere Nemo. • Monaco Di Lapio è l’arrivista Mario Rizzi, figlioccio di Nemo e avvocato dell’azienda • Carmine Buschini è il figlio problematico Carlo Bandera, ex tossicodipendente e appassionato di cavalli • Michele De Virgilio è Ferro, il fidato braccio destro di Nemo • Giulia Schiavo è la seduttiva Nina Bandera, innamorata dell’arte e della libertà • Primo Reggiani è l’ispettore Monterosso, l’unico poliziotto del paese incorruttibile deciso a indagare sui traffici illeciti della Deep Sea • Carlo Calderone è l’emblematico Malcom, il contabile dell’azienda • Antonio De Matteo è Tigre, un narcotrafficante rivale di Nemo • Marius Bizau è Freddy, luogotenente di Tigre • Geno Diana è Buscemi, l’ex ispettore assoldato da Nemo • Cecilia Napoli è l'ispettrice Alice Florio, collega di Monterosso • Alice Torriani è Monica • Giulia Bevilacqua è la spietata Elisa, fidanzata e socia in affari di Mario • Gianluca Zaccaria è Alessandro "Alex" Buscemi, figlio di Franco e fidanzato di Carlo

Dove vedere ‘Il Patriarca’

I due nuovi episodi de ‘Il Patriacrac’ andranno in onda stasera, venerdì 5 maggio, con la quarta puntata della serie. L’appuntamento è per le 21.30 su Canale 5. Sono 6 le puntate di questa prima stagione e verranno trasmesse tutti i venerdì, in prima serata, fino al 19 maggio. ‘Il Patriarca’ si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity, dove si possono rivedere tutti gli episodi andati in onda finora: la puntata di esordio del 14 aprile, la seconda puntata andata in onda il 21 aprile e la terza puntata dello scorso 28 aprile.